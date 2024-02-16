臺企銀入選標普全球永續年鑑

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國際永續評比機構標普全球（S&P Global）最新發布2024年全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），臺灣企銀首度獲選列入年鑑會員（Yearbook Member），展現該行長期深耕ESG領域，積極參與國內外具代表性的永續評鑑，並配合國際趨勢持續優化內部管理機制、強化資訊揭露，以回應利害關係人對企業永續經營的重視。

響應TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然相關財務揭露）對於自然環境、生物多樣性等議題的重視，臺灣企銀於去年參與財政部國產署推動國有非公用邊際土地認養工作，贊助高雄市野鳥學會的嘉義布袋鹽田濕地守護計畫，並舉辦淨灘及濕地保育活動，以實際行動守護環境及生態保育。

臺灣企銀亦重視社會與人力資本發展，除了從自身出發，持續為員工提升福祉，打造友善且平等的職場環境，並積極實踐社會責任，持續擴增銀髮樂齡學堂據點，關懷弱勢族群、落實社區照顧，該行也於去（2023）年加入企業永續發展協會（BCSD）會員，贊助BCSD推出《社會與人力資本議定書》正體中文版，期盼藉此推動企業重視社會和人力資本等無形資產的運用，為社會帶來正向影響力。

臺灣企銀落實普惠金融不遺餘力，依據不同族群推出適切的金融商品，致力打造更友善便利的金融服務環境，例如結合不動產及安養信託，推出創新安養信託，提供長照需求者更完善的照護，另發揮中小企業專業銀行核心價值，積極協助微型企業、中小企業取得營運所需資金，成為企業發展的堅實後盾，未來該行也將循序落實ESG發展目標，攜手利害關係人共創美好未來。