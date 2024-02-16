土銀龍年新春團拜 誓言再創佳績

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龍年開工大吉，土地銀行於2月15日舉辦新春團拜活動，由土地銀行董事長謝娟娟、總經理何英明偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，嘉勉土銀同仁攜手創造112年度良好績效、稅前盈餘達170.43億元歷史新高。

展望113年，謝娟娟呼籲同仁秉持「今天要比昨天更進步」理念，繼續創造銀行、個人的璀璨成果，在既有「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」、「業務數位化」及「落實永續經營」五大策略目標下，設定更細緻、深入的年度策略，運用甘特圖定期追蹤、反饋機制動態調整策略方向，搭配即時的獎勵制度，讓策略上行下效、保持敏捷。

在「授信均衡化」方面，土銀在既有土建融授信基礎之上不斷擴大企業授信能量。新年度的「獲利多元化」著重財務操作及手續費收入。此外，為打造幸福企業環境，以實際行動宣示「人力優質化」策略，訂定符合新世代員工所需的人事制度，讓人才具備更多發展空間。

隨著資訊風險增長，資安已是「業務數位化」最重要的核心，為提升客戶使用便利性與普惠金融宗旨，金融服務路徑的改善計畫隨客戶反饋推陳出新，讓土銀APP與數位服務更人性化。

在「落實永續經營」方面，設定新年度ESG目標，在投資、融資及商品審查流程也納入ESG因子、訂定一般性排除產業及高污染／耗能產業投融資上限、評估營運據點導入溫室氣體盤查，藉此提升永續經營競爭力。

在新春團拜活動尾聲謝娟娟以成功者「立志長」、未成功者「常立志」為例，勉勵土地銀行同仁在新的一年設立長遠的目標並努力實踐，讓土地銀行在新的一年業績長紅、再創佳績。