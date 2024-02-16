走著瞧-創 目標今年獲利倍增

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信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，股票代號：6902）日前公布113年1月合併營收。在持續受惠於海外市場擴張與產品線布局有成下，Gogolook（走著瞧-創）1月單月營收為新台幣7千6百萬元，年增44％，並創下歷史同期新高。

展望未來，Gogolook表示，今年三大營收來源皆目標持續成長。此外，去年海外營收占整體營收已超過5成，約為53％，今年將持續看好海外市場發展，積極布局海外。去年前三季已提前開始獲利，也目標今年獲利倍數成長，在注重投資效率下，追求持續的營收成長與獲利成長。

從各營收來源看，數位廣告與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務營收主要來自Whoscall，除了在台灣市場持續提升ARPU與獲利外，將更積極拓展Whoscall的海外市場。亦將持續推進政府和大型企業的合作，尤其是泰國為首的東南亞與日本地區。1月份Gogolook與泰國國家資安委員會（NCSA）正式簽署合作備忘錄，攜手共同維護數位網路安全，保護泰國民眾免受詐騙的威脅。隨著NCSA與Gogolook展開技術合作，將有助於Whoscall等服務在數位防詐功能上持續創新，為使用者提供更全面的保護，共同打造更值得信賴的數位環境，而今年泰國就有機會超越台灣成為公司最大的市場。

以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務，將持續透過多種渠道提升獲客效率及增加用戶黏著度，建立消費金融生態圈，會員數與流量可望持續提升，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長。企業端服務方面，目前營收占比不高，涵蓋在信任雲服務營收下，將跨入更多的企業防詐應用領域，提供企業更完整的防詐解決方案，同時嘗試擴張海外市場，例如在日本協助行動服務通路連鎖商StoreFron開發與維運自有品牌陌生來電辨識服務「Darekana Block」APP，並於近期正式上架。Gogolook與StoreFront將分別專注於技術研發以及市場推廣，期待利用各自的優勢極大化合作綜效。

Gogolook表示將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，目標長期成長表現優於全球產業平均，同時藉由維持出色投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式成長。