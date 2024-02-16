11檔年月雙增股土洋一路買

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股金龍年開春第一盤見紅，上市櫃公司元月營收也出爐，專家指出，農曆年後1月營收及去年財報將陸續揭露，市場作夢行情暫歇、回歸基本面，技嘉（2376）、台燿（6274）、統一（1216）等11檔年月雙增股，外資、投信同步鎖定，土洋法人金兔年一路買到金龍年，「土洋齊拱股」沾喜氣，有望成為法人首季作帳領頭羊。

美國經濟數據強勁，聯準會6月前降息押注減低，台新投顧副總經理黃文清指出，資金行情期待暫時落空，龍年開紅盤之後，資金關注焦點將轉向基本面，然產業淡季即將來臨，加上2月工作天數少可能拖累業績轉淡，第一季營收總體檢是關鍵考驗，現階段挑選績優好股將是操作重點。

上市櫃1月營收遞延至新春開紅盤日公布，受惠今年農曆春節與去年時間點錯開，加上市場景氣復甦、需求回溫，企業單月營收表現大多優於去年同期，相關績優股再獲法人買盤簇擁，春節收假不鬱悶。

篩選元月營收年月雙增，且土洋法人近5個交易日分別買超逾500張之土洋力拱「績優生」，共有技嘉、台燿、統一、瑞昱、台光電、精成科、瀚宇博、致伸、東陽、健鼎、茂達等11檔入列。

美股AI指標輝達（NVIDIA）、美超微（SuperMicro）於台股休市期間領軍衝鋒，台股金龍年開市亦由AI掛帥，受惠板卡進入銷售旺季，技嘉1月營收達169.3億元，月增31.79％、年增105.97％，改寫單月新高，激勵股價15日漲停慶賀，創逾五個月高。法人預估，技嘉本季伺服器則將呈現年季雙增，在輝達需求帶動下，AI伺服器動能將續強，三大法人單日聯手敲進7,841張，2月來已加碼1.81萬張。

另外，在AI需求推波助瀾下，國內兩大CCL指標廠台光電、台燿業績也香噴噴，台光電1月營收44.85億元改寫歷史新高，股價15日跳空大漲，一度觸及漲停價547元，終場則勁揚9.55％，連續三個交易日締造新天價；台燿更是直奔漲停，寫下162.5元的歷史新高。