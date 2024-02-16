營收十強出爐 AI扛半邊天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股營收前十強

台股上市櫃企業2024年元月營收出爐，營收前十強同時出列，照例由鴻海（2317）、台積電（2330）、和碩（4938）等領銜演出，尤其台積電交出年增、月增的雙增佳績，最為亮眼；營收前十強中，則以AI供應鏈最多，搶占約半數席位。

晶圓代工龍頭台積電1月舉行法說會時，釋出全年營收成長20％～25％預期，符合外資圈展望，最令市場感到驚喜的是，首季毛利率財測達52％～54％、超越市場共識，中長線毛利率目標亦保持53％以上水準，鞏固各大外資券商看多台積電後市觀點，亦掀起台積電新一輪大行情。

中信投顧指出，若以未來一個財務年度前瞻本益比觀之，台積電本益比明顯低於輝達、超微（AMD）、Broadcom的34、32、27倍，顯示當前評價較國際大型AI半導體股，仍具吸引力。考量近期市場對於半導體行業投資情緒轉佳，以及台積電在先進製程領域保持領先，且可觸及大多數AI運算晶片商機等因素，對台積電的本益比評價更為樂觀，上調推測合理股價至740元。

廣達受惠AI伺服器與AI PC挹注成長動能，法人看好，股價醞釀上漲契機。中信投顧指出，隨台積電CoWoS產能可望在第一季底開出，之前因GPU供貨不足的問題將逐步獲得解決，廣達目前正積極擴充美國的測試產線，以因應第二季底AI伺服器的順利出貨。此外，Google自研TPU晶片的AI伺服器也將在2024年增加出貨，據供應鏈調查，TPU伺服器毛利率優於傳統伺服器，主要供應商廣達可望受惠。

凱基投顧針對緯創指出，伺服器是緯創2024年成長主要動能，預估伺服器營收將年增46％。主因輝達、超微、特斯拉對AI GPU需求成長，而緯創為H100／H200／B100／MI300／Dojo的主要基板與高效能運算（HPC）供應商，出貨量可望自2023年的不到20萬片，增加至50萬片以上，為滿足成長需求，緯創持續擴充新竹廠產能。

金控旗下投顧指出，仁寶伺服器業務持續向美系品牌廠及歐系業者擴張，2024年在標準品伺服器回溫，加上AI伺服器缺料緩解下，將有助於仁寶伺服器業務持續成長。