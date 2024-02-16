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台股上市櫃公司今年1月合併營收在金龍年開紅盤全數公告，散熱模組大廠奇鋐受惠AI伺服器需求強勁及折疊手機轉軸大廠富世達等2家公司1月營收已經連續12月「月月高」，並創下歷史新高，奇鋐、富世達母、子公司同歡慶。

統計上市櫃公司1月合併營收步步高的排序有奇鋐、富世達、萬潤、宏捷科、世豐、永豐餘、揚智、聯亞、強信-KY、復盛應用、威致、雲品、智晶、大宇資、統振、沛波、南俊國際等。

來自美系雲端服務供應商（CSP）陸續開發ASIC伺服器，加上輝達GH200部分機種將搭載水冷散熱、推升散熱產品升級，奇鋐1月合併營收達56.75億元，月增1.02％、年增101.92％，為連續12個月「月月高」，已陸續打入多家美系客戶水冷供應鏈，將持續受惠。

富世達1月合併營收5.99億元，月增0.43％、年增171.3％，為連續第五個月刷新營收新高紀錄，也是連續12個月「月月高」。奇鋐持有富世達11,567張，2家公司營運及股價同步水漲船高，母子公司營運同步飛天。

設備廠萬潤及PA大廠宏捷科的1月合併營收則為連續11個月「月月高」，群益證券認為萬潤切入半導體龍頭的CoWoS 整合設備供應鏈，今年由AI帶動先進封裝設備需求，下半年被動元件需求也有望再起，展望樂觀。