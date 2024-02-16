興櫃前十大 成長動能強

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興櫃市場2024年1月營收15日全數公布，營收前十大公司中，有遠壽（5859）、星宇航空（2646）、富基電通（6707）、日盛台駿（6958）、巧新（1563）、云光（3633）等5檔開出年月雙增的亮眼成績，相較去年12月有六檔，整體仍維持過半高檔氣勢。

全數332檔登錄興櫃的公司中，則共有108檔呈現1月營收年、月雙增表現，與去年12月相比成績持平，整體業績表現力守佳績。據統計，興櫃12月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、星宇航空、富基電通、日盛台駿、世紀風電、和淞、東盟開發、巧新、兆聯實業等，1月營收介於6.42～75.80億之間；其中世紀風電的的1月營收年增403.32％、遠壽年增116.98％、富基電通則年增106.33％。

遠壽長期霸榜興櫃營收前十大的冠軍寶座，去年全年營收741億元、衰退7.28％，不過2024年一舉恢復「年月雙增」氣勢，1月營收大增主因在於匯兌利益收入，以及自留滿期保費收入增加的挹注。

星宇航空受惠1月中旬進入寒假旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長，2024年1月營收24.8億元，續創歷史單月新高，年增率62.91％、月增3.65％。星宇航空1月營收占比上，客運22.24億元，年增59％；貨運營收為1.45億元，年增69％，因台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用下滑，使1月運價小幅收斂。

日盛台駿則已經遞件申請興櫃轉上市，市場預期2024上半年內將可完成上市，上市租賃股將再添生力軍。