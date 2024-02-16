就這樣「蒸」服你！台南晶英住房推汗蒸幕體驗 另贈百年零嘴禮盒

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春節長假後，以「臺南400」為題的年度行銷活動陸續展開，台南整座城市緊鑼密鼓迎來元宵燈會以及國際蘭展吸引大批觀光人潮，台南晶英酒店順勢推出兩款為旅人行程加值的住宿方案，包括放鬆療癒的「就這樣被你『蒸』服」方案，以及加贈人氣在地零嘴的「臺南原點 四百再續」，前者邀請房客前往體驗韓劇中時常出現的汗蒸幕，飆出深層汗水促進新陳代謝，為旅程儲備滿滿體力。後者則贈送集結台南老字號零嘴「府城之選」禮盒以及臺南市美術館門票，感受府城古都多款排隊小食以及藝術的薰陶。二專案需於3月31日前至官網預定、加購高鐵車票可再享7折起優惠。

台南晶英酒店與精品汗蒸幕品牌「蒸宮」合作，邀請旅客體驗遠紅外線與獨家熱力學專利技術打造的汗蒸房，搭配加溫後會釋放負離子等活性能量的天然礦石，使毛孔擴張流汗，輕鬆快速有效消除疲勞，讓整天在外旅行的疲憊身軀得到舒緩，「就這樣被你『蒸』服」專案包含入住期間單次三小時進場體驗券，綁起經典羊角頭拍張韓風美照，療程結束後再贈秘滷茶葉蛋與除溼養生茶暖胃，兩人成行含早餐每晚6,599元起，另可選擇一泊二食享房型升等禮遇，任選時段到中餐廳晶英軒品嚐主廚特製雙人套餐來碗養生煲湯，每晚9,999元起。

選訂「臺南原點 四百再續」住房專案，辦理住房即贈送台南晶英人氣伴手禮「府城之選」，豐富內容囊括每日限購的手工「連德堂煎餅」、百年歷史老鋪「信裕軒」手作茶食、果乾大王「玉井之門」、「益生堂」漢方古法蜜餞、在地品質保證「瓜瓜園」地瓜酥等老店零嘴，再搭配飯店聯名「林三十六」的南投茶山烏龍與荔香烏龍茶包，一次獲得世代相傳的絕好手藝，另外再加碼臺南市美術館門票，可暢遊一館、二館漫步參觀陶冶性情，價格最有感的是只要加購高鐵聯票，就可用400元加價兩客豐盛自助式早餐（原價1,452元），折扣高達2.8折。