美經濟數據憂喜參半 標普再締新猷 特斯拉飆6％

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美國最新經濟數據憂喜參半，其中，零售銷售疲弱，但就業市場依舊具有韌性，華爾街股市15日開盤走勢分歧，道瓊工業指數小幅低開後迅速轉漲，並且維持漲勢至收盤，終場收高逾300點，標普500指數午盤後漲幅擴大，收盤再度締造新高，三大指數終場集體收紅，費城半導體指數則小幅收黑。

道瓊工業指數上漲348.85點，或0.91％，以38,773.12點作收；標準普爾500指數上揚29.11點，或0.58％，收5,029.73點；那斯達克指數上漲47.03點，或0.30％，收15,906.18點；費城半導體指數下跌7.31點，或0.16％，收4,558.10點。

數據方面，美國商務部公布周四公布數據顯示，1月零售銷售額月減0.8％，創下2023年3月以來最大減幅，不僅扭轉前一個月經修訂後攀升0.4％的走勢，也遠遜於經濟學家預期的月減0.2％，13個零售類別中9個出現下跌，顯示在年末假日購物季過後，美國零售銷售超乎預期放緩。

勞工部則於同日公布報告，上周首次申領失業救濟金人數減少8,000人，報21.2萬人，少於市場預期的22萬人，體現就業市場仍強勁；截至2月3日為止，持續申領人數增加3萬人至189.5萬人，高於預期的188萬人。

另外，美國1月工業生產月減0.1％，遜於市場預估的攀升0.2％；1月費城聯邦企業展望報5.2％，優於預期的負8.1以及前值負10.6；2月紐約州製造業調查指數報負2.4，遠勝市場預期的負12.5和前值負43.7。

零售數據出爐後，美國公債價格先漲後跌，殖利率下降後收窄降幅，10年期美債殖利率最多跌7.41個基點，報4.18％，對利率較敏感的2年期美債殖利率下滑7.79基點，報4.49％。

大宗商品方面，國際能源署（IEA）公布最新報告指出，全球原油需求增長正失去動力，故將今年的成長預測由每日124萬桶下調至122萬桶，只及去年一半；於此同時，石油出口國組織和盟友（OPEC＋）的減產幅度不及承諾目標，加上OPEC＋以外的產油國產量增長，油市恐會出現供過於求的現象。

個股方面，巴菲特執掌的波克夏海瑟威上季削減蘋果持股，賣出1,000萬股，深化投資人對於蘋果的擔憂，蘋果周四小幅下滑0.16％，收報每股183.86美元。

Google繼上周發布人工智慧模型Gemini Ultra之後，周四再度宣布推出最新型號Gemini 1.5，將開放給開發者和企業用戶使用，預計不久後將全面向消費者推出，但其對手OpenAI據報正在開發網路搜尋產品，有望與之競爭。Google母公司Alphabet周四下挫2.17％，收報142.77美元。

龍頭科技股周四普遍收黑，微軟下挫2.93美元，跌幅0.72％，收在406.56美元；亞馬遜收跌1.18美元，跌幅0.69％，收169.80美元；Meta則收漲10.75美元，漲幅2.27％，收報484.03美元；特斯拉猛漲11.74美元，漲幅6.22％，收在200.45美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.24美元，跌幅0.19％，收在129.03美元；聯電ADR 收黑0.13美元，跌幅1.64％，收在7.80美元；日月光ADR揚升0.09美元，漲幅0.94％，以9.63美元作收。