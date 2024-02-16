0216群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED動態

(1)FED理事ChristopherWaller表示儘管最近受到加密貨幣、歐元崛起和中國推廣人民幣的威脅，但美元仍能保持在全球的主導地位。「美元不會很快失去其作為世界儲備貨幣的地位」

2.經濟數據2/16新屋開工、營建許可、PPI、密西根大學通膨預期

3.歐元區動態

(1)ECB總裁CL表示在決策官員評估何時可以開始降息時，薪資上漲正在成為一個越來越重要的考慮因素。

4.美國動態

(1)Blackrock(貝萊德)EMEAiShares投資策略主管KarimChedid表示，實現FED的通膨目標「並非坦途」，但儘管如此，「通膨下降仍是主題，市場會喜歡，這就是為什麼我們看好美國股市」

(2)瑞士寶盛股票策略主管MathieuRacheter認為牛市仍然保持不變，並將回檔視為增加部位的機會，「成長預期在上升，而通膨在下降，儘管最後一里是最困難的，但企業的獲利前景會提升」

5.台積電佔指數漲點418.71點，扣掉台積電漲129.8點。外資買超563億，台積電買297.15億，聯發科買55.54億，台灣50買41.76億，廣達買30.13億，技嘉買21.84億，奇鋐買18.27億。指數、AI是主角！買超張數第一竟然是元大滬深300正2！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。