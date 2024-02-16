2／16盤前》陸海空全力飆速 兩檔1月營收年增逾6成

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●甲辰龍年台股15日開紅盤大報喜訊，在外資以史上第五大買超562億元、鎖定權王台積電領盤帶領AI族群走揚下，以18,725點改寫史上最高紀錄，並引發市場關注11大驚奇。法人表示，隨著美日等主要股市不斷刷新高點、台積電ADR瘋狂溢價，加上美股改成「AI 5巨頭」領漲，以AI為主旋律的2024金龍年迎來新多頭時代。

●晶圓代工龍頭台積電開紅盤一馬當先，跳空直接躍過700元整數大關，盤中締造709元新紀錄、僅差1元即攻上漲停價710元，終場收697元。凱基投顧提五大理由，持續看多台積電後市；甫調升台積電股價預期至758元的摩根士丹利證券，亦成功拉響權值王新春第一炮。

●上市櫃公司金龍年首張營運成績單出爐，合計達3.47兆元，月增5.15％、年增8.43％，創同期次高，且有59家公司寫新高，超越去年同期的30家。

據統計，上市櫃公司元月營收共3.47兆元，在未有農曆春節影響下，業績動能優於去年12月，改寫歷年來同期次高，僅低於2022年1月的3.58兆元新高紀錄，開出好采頭。

●金管會主委黃天牧15日出席證券期貨業新春團拜，致詞時以《愛麗絲鏡中奇遇》的「紅皇后論點」共勉，面對國際資本市場的激烈競爭，資金逐利而居，「惟有比別人更努力二至三倍，才能離開原點，超越別人。」

對台股過去一年優異表現及目前強化韌性的表現，黃天牧重申「不要自滿」，鼓勵所有證券期貨周邊單位，需要更加努力、精進，才能獲得外資信任。

●2024年開年傳產業營運報佳音，正值農曆年前傳統旺季的汽車業、航空業，以及得益於紅海危機催升運價的海運業，1月營收均繳出不俗的成績單。

挾新車熱銷超強氣勢，六大上市車廠元月營收聯袂飆高音！除全數呈現雙位數成長，三陽、和泰車、汎德永業單月營收更分別以64.19億、271.46億元、63.44億元，改寫史上單月新高。

●百億客運營收帶頭衝，激勵長榮航空、中華航空今年1月合併營收雙創同期新高。長榮航1月合併營收176.31億元、年增16.16％，客運營收貢獻124.6億元、年增22.33％；華航1月營收159.23億元、年增6.31％，客運收入貢獻107.96億元、年增20.81％。華航預期，今年客運熱度將更顯著。

●紅海危機碰上年前出貨，一舉拉漲運價，帶動貨櫃海運三雄1月合併營收皆出現兩位數月增，創近一年來單月高點。尤其歐美長程線運價漲幅高，反映在長榮、陽明1月營收年、月雙增，月增分別達19.96％、31.47％，年增也有8％、10％；近洋線占比高的萬海月增10.73％、但年減2.56％。

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●台股開紅盤氣勢如虹，除最大權值股台積電領銜衝鋒，特殊應用晶片（ASIC）／矽智財（IP）族群漲勢整齊，摩根士丹利證券一口氣調升四大金剛世芯-KY、M31、智原、晶心科股價預期，其中，股王世芯-KY股價預期飆上4,880元，躍居外資圈最高。

摩根士丹利證券指出，AI半導體不僅市場規模將會更大，也會更多樣化，除了大股本的指標股台積電與聯發科，ASIC／IP族群中不乏具備優良商業模式的好標的，本次一口氣將世芯-KY、M31、智原、晶心科推測合理股價調升至4,880元、2,200元、480元、608元。

●股王世芯-KY在台積電先進封裝良率持續提升之下，AI ASIC順利交付，營收自去年12月站上30億元關卡，1月維持高檔，堪稱ASIC之王。法人指出，世芯既有專案進度優於預期，客製化AI晶片成顯學，未來更有機會贏得Open AI及其他CSP（雲端服務供應商）業者之合作，估全年合併營收將挑戰500億元大關、每股稅後純益（EPS）上看七股本。

●隨PC產業回歸正常季節性市況，宏碁至今年1月為止、已連七個月維持年成長步調，宏碁董事長暨執行長陳俊聖15日指出，今年將「穩行高處」、持續維持年增表現，同時緊抓產業重要主題-AI，從應用／軟體、雲端、Edge到PC、伺服器等硬體，全面跟上。

●RISC-V IP公司晶心科去年底營運出現回溫曙光，今年首月營收繳出歷年同期最旺佳績，迎來強勁開局。晶心科指出，去年共計推出6個CPU Core，有利於未來營收貢獻增加，今年第三、四季也會推出新產品，其中包含針對高運算及高安全需求之D45-SE。市場開始關注精簡指令及架構，開放式架構較安謀（Arm）設計具備彈性，將與Arm形成強烈競爭。

●大環境動盪不影響對沖基金對科技股後市的樂觀看法，紛紛在去年底加碼買進「美股七雄」（Magnificent Seven），尤其是輝達股票。對沖基金橋水（Bridgewater）在去年第四季對輝達增持近4倍，Rokos Capital也加碼買進輝達股票。

●股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）去年第四季將蘋果持股減碼1％，但仍是波克夏第一大持股，占投資組合比重超過50％。

根據波克夏呈交美國證交會（SEC）的13F文件顯示，上季出售1,000萬股蘋果股票，相當於1％的蘋果持股，目前握有9.05億股蘋果股票，價值約1,660億美元，占波克夏股票投資組合比重達50.19％。

●金控金龍年報喜，元月獲利翻倍賺。14家上市金控已全數公告1月自結獲利，在壽險子公司回神、銀行穩穩前行及證券子公司獲利躍升下，14家合計稅後淨利539.15億元，較去年同期的234.84億元，年增率達129.58％，其中有五家金控元月獲利年成長逾1到4倍。

●新台幣貶值、台股維持高檔，兩因素助攻六大壽險元月有五家獲利，合計稅後獲利逾220億元，較去年1月稅後虧損78億元截然不同，重見每年的獲利「開門紅」。

●國人信用卡每月刷破3,000億將成常態。金管會15日公布，去年國人信用卡全年共刷近4.19兆元，創史上新高，首度突破4兆元大關，年成長近2成，金管會表示，去年旅行、交通支出比以往高，主要是疫情後旅遊復甦，今年將會恢復正常，盼刷卡動能持續，今年持續破4兆元。

●科技大廠紛紛瞄準電動車市場。經濟部15日表示，將助攻世界先進的GaN on QST元件與製程技術開發計畫，以4.26億元研發電動車車載充電器、充電樁等高壓高功率系統的元件，預計於三年內完成開發進入量產。

●機電四雄士電、中興電、亞力、華城受益台電強韌電網計畫釋單，在手訂單均逾百億元，訂單能見度看到2026年以後，市場樂觀今年營收獲利可望續創高，四家機電廠1月接單均有斬獲，1月合併營收全面改寫同期新高。

●東元緊抓能源轉型商機，三大事業群成為核心支柱，綠能方案比重逐年上升，空調暨智慧生活事業群更鎖定客製化AI智慧節能系統、商用空調AI系統解決方案等，過去三年東元營收與淨利成長率已比肩西門子、ABB、WEG、NIDEC等國際大廠，進入全球第一梯隊。

●統一集團為首的食品類股受惠大陸市場解封、春節前採購旺季以及今年春節落點差異帶動下，元月營收幾近全數揚升，其中統一更在食品本業、轉投資統一中控、統一超、統一實等表現亮眼，與家樂福加入挹注下，寫下歷史新高紀錄。

●受惠2024跨年元旦連假與春節年菜、福袋預購等帶動，超商雙雄－統一超商、全家元月營收開紅盤，均創同期新高，其中統一超營收達278.93億元、年增4.81％，更攀上歷史單月次高紀錄。

●總結兔年全年，上證指數、深證成指分別下跌12.22％、26.38％，兩股市正處於春節休市期間，將於19日恢復交易，市場關注陸股龍年是否能有好表現。包括中國銀河證券等五家大陸券商的首席分析師普遍認為，年後陸股有望迎來一系列結構性的發展機會。

●美國證券交易委員會（SEC）最新資料顯示，2023年第四季，多家國際知名基金加碼布局中概股，阿里巴巴、京東等電商備受青睞，其美股與港股股價受此激勵，均大舉上揚。

●儘管美中科技戰打得如火如荼，但蘋果（Apple）在生產上卻逐漸偏重紅色供應鏈，其最新推出的頭戴式裝置Vision Pro，經專業人士拆解後發現，晶片大贏家是德州儀器（TI）；但其他零部件如NorFlash晶片來自陸廠兆易創新，代工廠也由過去倚重的台廠和碩轉至立訊精密。

●金融股15日開紅盤，幅度雖未如大盤漲3.03％凌厲，但仍有0.4％的穩健表現，其中，王道銀上漲2.77％領先群雄，而旺旺保、永豐金、群益期漲幅都在1％以上，台中銀、富邦金、中信金、彰銀、遠東銀漲幅亦在0.8％以上。

銀行相關個股漲勢較為凌厲，保險相關的旺旺保、開發金表現也在前段班，拿下今年元月首勝的金控獲利王富邦金也展現氣勢，帶動金融股上攻。

●金控旗下四大產險1月全賺錢，其中以富邦產險獲利最多，稅後純益達5.45億元，國泰產每股稅後純益（EPS）2.25元居四家最高，華南產、兆豐產稅後純益分別是0.67億元、0.89億元，應已擺脫防疫保單虧損的陰霾。

●面板廠1月營收出爐，隨著營運走出去年低潮，月營收相比去年同期明顯成長。友達1月合併營收約184.4億元、年增15.6％，群創1月合併營收165億元、年增31％。中小尺寸面板廠出貨逆勢走揚，彩晶1月營收9.78億元、年增25.3％，凌巨1月合併營收約7.18億元、年減15.48％。

●台達新四大事業範疇今年正式成軍，含新加入的交通，及既有電源及零組件、自動化、基礎設施，新合體的四大事業範疇首登場，也為台達捎來好彩頭，不僅單月營收首度在元月站上300億元大關，還同步寫下歷年同期新高。

●聯強開年報喜，今年首月營運動能延續去年第四季以來的強勁上升走勢，營收大幅成長47％，同時為歷年1月份首次衝破400億元大關，來到412億元，創下同期歷史新高紀錄。

●台灣機械設備產業景氣春燕總算現跡，統計1月出口值不論以美元或新台幣計價均成長，終止先前的連17黑，惟工具機出口值仍負成長，尚未擺脫谷底。台灣機械工業公會預期，大環境景氣若不變，今年台灣機械設備出口將緩步回升，機械產業出口值及產值有機會年成長5％～10％，產值上看新台幣1.3兆～1.35兆元。

●代工大廠仁寶15日公布1月合併營收640.59億元，月減7.9％，但與去年同期相比增加2.1％。仁寶1月筆電出貨量為220萬台，第一季營運預計與過往季節性相差不遠。（中性看待）

●家登精密（3680）集團元月合併營收4.93億元，年增57％，該公司表示，12吋晶圓製程盒（FOUP）打進全球關鍵產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前大中華客戶已包下超過近半年度產能，關鍵客戶持續要求增加產能供給，再加上高階FOUP也在年底通過大客戶驗證，2024年整體FOUP需求量極為可觀，今年營收可望逐季攀升。

●台股15日開紅盤一飛衝天，指數突破歷史巔峰，投資觀點迎來新高度，包括本國大型投顧、凱基、富邦、永豐金、國泰、群益、中信、國票、群益、台新等十大投顧對後市偏多看待，看好AI、高殖利率將是領漲雙箭頭，成長股表現更勝價值股。

●美股NVIDIA股價14日收在739美元，市值上看1.825兆美元，繼春節期間超車亞馬遜之後，接著以微幅差超越Google母公司Alphabet，成為美股市值第三大公司，僅次於微軟、蘋果。投資專家認為，AI商機強者恆強，投資人可以布局具有成長前景的相關個股。

NVIDIA帶動的AI浪潮中，投資人可布局伺服器相關的緯創、緯穎、技嘉、廣達；機殼的勤誠；散熱的奇鋐；PCB的台光電；IP的創意、世芯-KY；半導體的台積電等。

●金龍騰躍，權王台積電（2330）開紅盤急衝7字頭，世芯-KY（3661）再寫4,435元新天價，IC設計龍頭聯發科（2454）續拚千元，台股半導體三巨頭「錢」景俏，相關ETF也「紅不讓」，富邦科技（0052）持股台積電近6成，領軍元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）等八檔高「含積量」股齊寫新猷；另中信關鍵半導體（00891）聯發科、世芯持股比重均居首位，也直奔逾兩年高。

●封測廠京元電（2449）看旺今年高效能運算（HPC）晶片需求爆發，除了擴充前段CoWoS產能外，後段封測產能規劃年底前，也將較去年擴張兩倍以上！京元電處長張垂欽表示，部分客戶庫存已降至偏低水位，整個產業將於第二季動起來，今年下半年算是封測業真正AI年的爆量成長，看好今年營運可望逐季成長，表現優於去年。

●電子驗證分析企業宜特科技（3289）今年1月合併營收3.72億元，較上月增加14.74％，也較去年同期增加11.17％，創下單月營收歷史新高，公司看好受惠AI、先進製程和封裝技術、車用電子帶動產業成長，在驗證需求旺盛帶動下，今年接單情況樂觀。

●momo富邦媒（8454）1月合併營收96.7億元，創下歷史同期新高，年增10.4％。富邦媒表示，1月營運動能主要受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆出現熱絡買氣，伴手禮、保健禮盒、清潔用品等也都有不錯的銷售表。另，春節連假及寒假民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣，Samsung推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售佳績。

●石英元件廠晶技（3042）15日公告1月自結損益，單月自結稅前盈餘為2.44億元，年增2.58倍，每股稅前盈餘為0.79元。

●胡連（6279）開春迎喜，除新接的上海GM（通用）汽車的乙太網路線預訂於今年4月試、投產外，歐洲比雅久機車線束、另去年與歐洲比雅久、中國莆田汽車開發的電動小貨車高壓連接線頭和PDU（電源分配器）也可望在今年首季及第二季末前相繼出貨，伴隨著新客戶、新訂單發酵，董事長張子雄樂看今年仍會比去年好。

胡連元月營收7.49億元，小幅月增，但年增率卻放大至47.5％。

●電信三雄15日公布元月財報，中華電（2412）以每股稅後純益（EPS）0.41元站穩獲利龍頭，台灣大（3045）為0.35元、遠傳（4904）0.27元。

中華電1月自結合併營收179.3億元，年增0.9％，歸屬於母公司業主淨利31.7億元，年減2.9％，EPS達0.41元。

遠傳受惠用戶升級5G、合併亞太電信綜效，與新經濟業務穩定增長挹注，加上優化成本費用得宜，與2023年同期相比，1月合併營收89.39億元，年增14.5％。淨利部分雖因合併使得折舊與攤銷費用增加，但業外投資與匯兌收益貢獻下，稅後淨利年增16.9％達9.77億元，1月EPS 0.27元。

●旺季發威，AM（售後維修）汽車零組件族群1月業績亮眼，東陽（1319）自結1月稅前盈餘5.5億元、年增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，再創史上單月最賺紀錄；堤維西（1522）同樣受惠AM出貨量增，1月營收18.44億元，年增23％、月增26.66％，創歷年單月營收新高。

耿鼎（1524）、帝寶（6605）、永新-KY（4557）1月營收亦各以2.51億元、16.13億元、3.02億元，繳出年增8.55％～71.46％的成績，均改寫同期新高；昭輝（1339）1月營收達2.12億元、年增52.71％，創近一年營收高峰。

●大選過後，民間住宅市場供需逐漸恢復，加上半導體護國群山和衛星廠商新建案持續，預拌混凝土需求大增，主要廠家1月營收亮麗，國產（2504）1月合併營收衝上20.86億元，改寫單月歷史新高，月增8.7％、年增46.59％；環泥（1104）、信大（1109）1月營收年增率也高達3成以上。

環泥混凝土銷售主要在中南部，受惠南部科技廠辦工程及房地產新建的需求，環泥1月合併營收6.81億元，年成長34.97％。環泥看好國內預拌混凝土市場需求增加，預估今年出貨量預估有1成的成長空間。

●玻陶族群1月營收報喜，在新建與工程市場熱絡帶動下，磁磚龍頭廠冠軍（1806）1月營收衝上3.51億元、年增1.24倍；凱撒衛（1817）營收2.49億元，年增97.03％，繳出較去年同期幾近翻倍增長的佳績。

和成（1810）自結1月營收4.09億元、年增45.21％，增幅亦創多年來新高；中釉（1809）1月營收2.35億元，年增也高達76.04％。

●台電強韌電網計畫助陣，國際銅價也止跌回穩，線纜業1月營收普遍報喜，大亞（1609）1月合併營收23.33億元，創同期新高，華電（1603）、華榮（1608）、大山（1615）、億泰（1616）、合機（1618）也都繳出二位數年增的好成績

●伴隨布蘭特原油價回升至每桶81美元之上，遠東區塑化上游原料因短線供給因素，農曆年後開紅盤，其中苯原料強漲衝至每噸1,053美元，較年前勁揚53美元；乙烯價每噸彈升20美元，PTA也上揚10美元，台塑化（6505）、台化（1326）等相關生產廠營運進補。

此外，五大泛用樹脂中的ABS、PS最新報價每噸分別達1,300、1,200美元，比年前攀揚20美元，台化、台達化（1309）、國喬（1312）等塑化族群營運將受惠。

●2024年鋼市看好復甦，鋼鐵族群1月財報透出端倪，豐興（2015）1月稅前盈餘大增1.3倍，中鋼（2002）、世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）、榮剛（5009）等1月營收也明顯成長。

去年第四季起鋼市逐漸回溫，進入今年後雖然鋼廠的新盤價有漲有跌，不過國內各家鋼廠1月業績都繳出不錯的成績單。中部鋼筋廠豐興自結1月營收33億元、年增58.5％，稅前盈餘3.29億元，更比去年同期大增1.3倍。豐興表示，該公司的條線產品獲利佳，預計第二季起出貨量可望逐漸增加，對今年業績大有幫助。

鋼業龍頭中鋼自結1月營收319.31億元，年增21.67％、月增8.32％；榮剛1月營收11.56億元，年增13.72％、月增13.32％；新光鋼1月營收13.65億元，年增67.3％；世紀鋼1月營收12.98億元則年增88.41％。

●崑鼎（6803）受惠毛利較高的水資源處理回收再利用、太陽能發電等ESG綠色工程案量增加，自結1月稅前盈餘1.53億元，年增16.46％。

●繼宏碁資訊（6811）、邁達特（6112）繳出亮眼成績後，系統整合商精誠（2412）、緯軟（4953）、中菲（5403）、蒙恬（5211）及虎門科技（6791）等資服廠商，1月營收年增率也繳雙位數成長。

業者表示，除了因去年適逢過年低基期，企業數位轉型、雲端及ESG需求強勁，業者期待2024年首季可望淡季不淡。

●光通訊族群包括台聯電（4905）、前鼎（4908）、創威（6530）、冠西電（2466）、光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）等1月業績報喜，15日台股金龍年首個交易日，股價表現一片紅通通。

●台股封關期間國際股市大漲，在台股交易、與國際股市連動的ETF，15日展開強勁的落後補漲。國泰數位支付服務（00909）收盤飆漲16％，富邦中証500（00783）也狂漲14％，兆豐洲際半導體（00911）、元大台灣50正2（00631L）、元大滬深300正2（00637L）等多檔ETF同步大漲逾6％。

●無畏去年農曆新年時落在1月，並有史上「最長春節連假」墊高業績比較基期，連鎖餐飲集團八方雲集（2753）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、六角（2732）、聯發國際（2756）、橘焱胡同（2761）今年1月營收照樣成長，其中八方雲集、揚秦更創單月歷史新高，亞洲藏壽司創同期新高，聯發國際、橘焱胡同年增率超過30％。

展望後市，2月春節連假帶動家庭與友朋聚餐商機，加上進入企業春酒旺季，除上述連鎖餐飲集團營收可望續揚，王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、豆府（2752）、王座國際（2751）等餐飲股營運動能亦將轉強，今年前二月累積營收可望優於去年。

●由於新屋銷售暢旺、預售案完工交屋入帳，永信建（5508）、京城（2524）、聯上（4113）、隆大（5519）、鑫龍騰（3188）等五家高雄上市櫃建商，1月營收年增率從1倍起跳。受惠高雄房市回溫，高雄建商第一季業績值得期待。

●健身器材三雄元月營收兩樣情！力山（1515）自結1月合併營收8.16億元，年增265.75％，主因是客戶銷售狀況好而增加採購量所致，喬山（1736）15日公布自結1月合併營收22.68億元，年增9.95％，主要為家用健身器材1月零售市場及大型量販通路需求大增，使得公司的家用單月營收年增4成。不過岱宇（1598）自結元月合併營收6.35億元，年減19.71％。

利空因子：

●廣達（2382）15日公布1月合併營收，受傳統淡季影響，單月營收729.37億元，月減21.49％、年減19％，創近21個月新低；展望後市，廣達指出，筆電全年能見度仍偏低，AI伺服器業務若缺料緩解，最快第二季就能有營收貢獻。

廣達預期AI伺服器業務下半年看到貢獻，倘若GPU供貨緩解，第二季出貨將明顯增強，最快第二季就能有營收挹注，預估在AI伺服器成長動能強勁拉抬下，今年整體伺服器營收會有雙位數成長。（中性看待）

●華新（1605）、宏泰（1612）兩公司元月營收逆勢下滑，華新係受大陸不銹鋼市場需求不如預期拖累，宏泰則是因為停產銅箔基板所致。

華新1月合併營收1,354.49億元，雖年減10.64％，仍創同期第四高。華新表示，華新線纜事業受惠台電強韌電網計畫，銷售穩定增長，然不銹鋼事業受大陸市場需求下滑，加上國際鎳價下跌，拖累整體營收表現。

●冠星-KY（4439）去年下半年因調降對客戶報價，加上訂單動能偏弱，第四季獲利下滑，自結2023全年稅前盈餘5.23億元、年減2.05％，每股稅前盈餘13.88元。

冠星是運動服飾短纖布廠，今年隨著adidas、PUMA等品牌服飾廠客戶下單動能增強，目前訂單能見度已達第二季，加上服飾消費市場受通膨衝擊降緩，以及冠星越南新廠今年初投產加入業績貢獻行列，冠星樂觀首季表現會比去年第四季好，對今年營運持審慎正面態度。（中性看待）

●台郡15日公布去年度財報，去年第四季受到景氣不佳、產能過剩引發的降價壓力衝擊，導致稅後純益降至6.3億元，季減18.7％、年增15.9％，EPS達1.96元，累計2023年稅後純益20.67億元，年減41.3％，落至最近九年新低，不過EPS仍賺逾半個股本，達6.45元。（中性看待）

儘管獲利有壓，台郡董事會仍大方配息5元，含盈餘分配4元、公積配息1元，配息率提升至77.52％，以15日收盤價計算，隱含現金殖利率達5.91％，台郡將於5月30日召開股東常會。

●美國聯準會（Fed）兩名官員14日針對降息前景發表的訊息，出現鷹鴿不一致！主管金融監管事務的Fed副主席巴爾（Michael Barr）指出，1月CPI（消費者物價指數）意外火熱，凸顯對抗通膨道路坎坷不平，因此對降息一事應審慎行之。但芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan D. Goolsbee）則表示，不同意通膨率達到2％才降息的做法。

●受內需消費及資本支出不振拖累，日本去年第四季國內生產毛額（GDP）意外萎縮陷入技術性衰退，名目GDP遭德國超車，全球第三大經濟體地位不保淪為老四，也讓日本銀行（央行）超寬鬆貨幣政策退場增添變數。

日本2023年名目GDP增長5.7％，換算美元為4.2兆美元，反觀德國去年名目GDP增幅6.3％達4.5兆美元。分析師指出，此數據凸顯出，隨著人口因高齡化和少子化萎縮，日本的競爭力及生產力逐漸流失。

●最新經濟數據顯示，英國去年第四季經濟季減0.3％，因已連續兩季下滑，代表經濟陷入技術性衰退。

英國國家統計局15日公布，英國去年第四季國內生產毛額（GDP）季減0.3％，縮幅遠大於經濟學家預估和第三季的季減0.1％，連續兩季萎縮符合技術性衰退的定義。

●歐盟執委會15日在最新經濟預測中警告，歐元區今年經濟成長將較其原先預測更疲弱，主因是歐元區通膨持續降溫，但歐洲央行仍繼續採取緊縮貨幣政策而對經濟構成下壓。

其預測今年歐元區經濟成長約0.8％，儘管成長幅度高於去年的0.5％，但仍然低於其11月預測的1.2％。官方數據顯示歐元區去年第四季經濟停滯而非繼續萎縮，才讓其經濟避免連續兩季萎縮的技術性衰退。

●全球最大網路設備製造商思科（Cisco Systems），14日發布財報噩耗連連，不僅下修全年營收目標，同時宣布因應業務重整裁員的消息，計劃砍5％全球人力，逾4,000個職務受到波及。

《路透》上周引述知情人士報導，思科打算重組業務專注AI等高成長領域，準備裁員數千人。截至去年為止，思科全球聘雇8.5萬名員工，裁減5％人力意味約4,250個職位受到影響。

●國際指數編製公司明晟（MSCI）近日公布，自指標性的全球標準指數（MSCI ACWI）中剔除66檔中國公司股票，涉及地產商金地集團、綠城中國等，反映出中國股市疲弱的窘境。日媒報導，此舉可能進一步推動資金從中國流往印度、日本市場。