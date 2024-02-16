蘋果據傳將推AI工具 劍指微軟GitHub Copilot

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外媒15日引述知情人士透露，蘋果正傾全力開發人工智慧（AI），目前已接近完成一款新軟體工具的開發，計劃於今年發布給第三方軟體開發商，料將加劇該公司與微軟的競爭。

微軟與OpenAI合作於2021年推出GitHub Copilot，採用OpenAI 的大型語言模型，用以協助開發者編輯程式碼並偵測錯誤，使用人數逾百萬人，不過，蘋果傳出正在開發類似工具，將與之競爭。

據悉，蘋果在過去一年持續在開發這款AI工具，將作為蘋果旗艦編程軟體Xcode下一個主要版本的一部分，目前已擴大了對相關功能的內部測試，計劃將於今年發布給第三方軟體開發商。

知情人士披露，蘋果的新系統的運作方式將與微軟的GitHub Copilot相似，使用AI預測並完成程式碼區塊，進而簡化軟體開發的程式設計過程，不僅得以節省時間，也可降低資金成本。

此外，蘋果也正在探索使用AI生成測試應用程式的程式碼，該公司正在推動一些工程師嘗試新的AI功能，作為內部測試的一部分，以在向外部開發者發布前，確保產品能夠正常運作。

外媒報導稱，該工具最早將於6月WWDC開發者大會上亮相。針對上述報導，蘋果發言人拒絕發表評論。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）本月稍早在財報會議上首次預告蘋果在AI方面的進度，當被問及生成式AI技術的應用時，他表示該公司持續投資於這些技術以及未來其他技術，今年將會分享最新成果，儘管並未給出具體敘述，不過已是其罕見對尚未發表的產品給出的預告。

知情人士透露，蘋果新一代iPhone和iPad軟體更新將包括一系列新的AI功能，外媒此前報導稱，蘋果將iOS18視為該公司有史以來最重大的iOS更新之一，此外，蘋果也計劃將一些AI功能引入下一個版本的macOS，代號為Glow。

蘋果周四尾盤一度下跌1.5％，但在AI工具的消息傳出後，逐漸收復失土，終場跌幅收窄至0.16％，收報每股183.86美元，盤後反彈0.3％。