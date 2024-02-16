巴西總統魯拉訪埃及 盼建立戰略夥伴關係

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巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）14日抵達埃及首都開羅展開2天訪問行，簽署農業、科技協議，並提議與埃及建立戰略夥伴關係。

這是魯拉在第3任期內第2次赴非洲大陸進行正式訪問。去年8月，他訪問南非、安哥拉和聖多美普林西比，其中安哥拉和南非已經與巴西建立戰略夥伴關係，在彼此感興趣的領域進行合作，並在國際問題上達成政治聯盟。

魯拉與埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）會晤後向媒體發表聲明說，巴西與埃及的關係必須非常牢固和廣泛，涉及所有可能的活動，從農業、國防、經濟到科學和科技；從聯合關係開始，努力使聯合國在教育領域和文化領域的運作民主化。

今年，埃及成為金磚國家（BRICS）成員，金磚國家彙集巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、阿根廷和伊朗等新興經濟體。今年巴西將擔任世界20個最大經濟體集團輪值主席至12月，埃及也將應巴西政府邀請參加20國集團（G20）峰會。

魯拉說，埃及和巴西是2個主要的發展中國家，致力於促進經濟和社會發展，作為和平與安全的支柱，「我們反對一切形式的種族主義、仇外心理、仇視伊斯蘭教和反猶太主義，並支持埃及關於在中東建立無核及大規模殺傷性武器區的倡議」。

魯拉表示，金磚國家將共同努力改革全球秩序，建設和平，「尤其是在保護主義壓力和懲罰最貧窮國家的衝突重新浮出水面的時候」。

魯拉訪問開羅也是為慶祝巴西和埃及建交100週年。埃及是巴西在非洲的第2大貿易夥伴，僅次於阿爾及利亞。

2023年，埃及與巴西雙邊貿易額28億美元，其中巴西進口埃及產品4.89億美元，巴西產品出口18.3億美元。

巴西政府預計，2023年埃及市場開放幾種巴西產品，如魚類及其衍生物、家禽、棉花、香蕉、明膠和膠原蛋白之後，未來幾年兩國之間的貿易將增加。

會議期間，魯拉提議就雙邊合作和投資便利化協議進行談判，加強商業整合；以及討論開通兩國之間連接聖保羅和開羅的航線。

巴西和埃及政府今天簽署2項雙邊協定，其中一項促進肉類產品從巴西出口到埃及。埃及是世界6大巴西牛肉進口國之一，也是禽肉的主要進口國。

另一項旨在擴大雙邊科技合作，鼓勵企業、大學和研究機構之間的合作，包括聯合研究、開發和創新專案、人員交流和研討會。（編輯：馮昭）1130216