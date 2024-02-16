OpenAI推出新模型Sora 進軍影片生成領域

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人工智慧（AI）新創公司OpenAI於15日表示，該公司正在開發一款名為Sora的新模型，可根據文字提示生成短影片，目前雖尚未開放大眾使用，不過已在網路上引發迴響。

OpenAI周四於社群平台X發文表示，Sora能夠根據使用者給予的提示生成影片，內容可包含多個角色以及特定類型的動態畫面，也將根據提示的主題與背景精準生成影片內容，並可呈現複雜的攝影機運鏡，影片長度最多可達60 秒；除根據文字產生影片外，Sora也可以依據靜態圖像製作動畫。

不過，OpenAI指出，Sora目前仍為未完成的產品，可能難以消化複雜的物理或空間細節，進而導致它生成不合邏輯的影片，諸如人類在跑步機上跑錯方向等，且可能難以遵循特定的運鏡軌跡，

該公司透過聲明指出，Sora目前可用於紅隊演練（Red Teaming），以幫助識別人工智慧系統中的缺陷，也可供視覺藝術家、設計師和電影製作人使用，盼能藉此獲得使用回饋。

隨著人工智慧熱潮持續推進，相關產品也爭議不段，面對反彈聲浪，OpenAI強調該公司目前正在開發工具用以檢測影片是否為Sora生成，且未來在Sora供大眾使用時，也會將詮釋資料（Metadata）嵌入至影片中。