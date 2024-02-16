開春求職好彩頭 徵才活動龍騰虎躍

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開春大吉、龍年就業市場活絡，各家廠商紛紛祭出好薪資廣納人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月份龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6,000個優質職缺，歡迎有求職需求的民眾或想轉職的朋友們，趁龍年開春來參加徵才活動，求個好彩頭。

22日竹北場在竹北國民運動中心舉辦，邀請52家廠商參與徵才、提供2,400個優質職缺，其中有台灣矽科宏晟科技、欣興電子、辛耘企業等知名企業，提供儀電工程師、產品工程師、工安工程師、日文翻譯等，薪資上看70K外，活動當天還有多元單位設攤，現場提供手作體驗；另同日苗栗場次因應年後轉職熱潮，辦理製造業主題徵才，邀請兆勁科技、鼎元光電、超豐電子等企業提供多項職缺，薪資上看60K。 2月份桃園亦舉辦3場次徵才活動，邀請到長榮航勤、饗賓餐旅、本源興、南岩半導體、新光三越百貨、鉅祥企業、輝能科技及大樹藥局等知名廠商參與並釋出眾多職缺，其中本源興股份有限公司的機構設計工程師薪資更是上看100K，現場參加面試還可獲得精美小禮物，歡迎民眾把握機會踴躍參加，開春連發的一系列徵才活動。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署積極協助民眾進入缺工產業，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，並推出「專案缺工就業獎勵」鼓勵民眾就業，截至113年2月，已推介桃竹苗轄區6,020位民眾至專案職缺。民眾若有特殊身分如中高齡、身心障礙者、二度就業婦女、獨力負擔家計者等失業勞工，經過各分署就業中心推介並成功就業滿30日，每月獎勵1萬元。有關「疫後改善缺工擴大就業方案」資訊，可至台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢(https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html)，亦可撥打免付費專線0800-777-888洽詢。