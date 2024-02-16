智慧運輸跨域交流會3／21聚焦資通訊產業加值

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基於智慧城市的快速發展，如何將各項交通運輸達到最有效率的互動，進一步促進城市經濟發展及智慧生活幸福感，工程科技推展中心特地舉辦「智慧運輸跨域交流會」，即將於３月21日下午在台北張榮發基金會國際會議中心810B會議室舉行，議程包括專題演講、科研成果展示與產學媒合，本活動免費，歡迎踴躍報名參加。

邀請到的講者包括：台灣車聯網產業協會吳盟分理事長、臺大先進公共運輸研究中心張學孔主任、和碩聯合科技林根源博士、中華民國運輸學會邱裕鈞理事長以及臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司詹彥暉督導等，演講題目涵蓋車聯網產業的現況與未來展望、智慧運輸雙零轉型、自動駕駛產業機會、以人為本的交通科技以及智慧監控系統經驗分享等內容，可作為企業推進資通訊產業技術的關鍵。

參與的８組技術團隊包含多元領域，資管領域包括：臺科大馮輝文特聘教授與戴文凱教授、成大王逸琳教授、屏東大學王隆仁特聘教授、南臺科大洪國鈞特聘教授，機電領域包括：宜蘭大學黃義盛教授、成大解巽評教授、北科大陳柏全教授，以及業界代表海姆達爾智慧科技沈政一研發經理，將於會場中展示國科會計畫成果，相關技術可應用到智慧生活、倉儲管理、運輸服務、物流供應鏈、智慧交通、AI辨識、自動駕駛、車輛監控等資通訊產業。

本活動共同協辦單位包括中華民國運輸學會、台灣車聯網產業協會、屏東大學AI數位轉型研究中心、臺北科技大學智慧車電研發中心、臺灣大學先進公共運輸研究中心，歡迎產官學研各界踴躍報名，並攜帶名片前往會場交流。

報名網址：https://forms.gle/hg39bt6VMzSBiubi6，名額有限，請盡早報名，網頁請搜尋「eTop工程科技推展平台」，以取得最新活動訊息及詳細議程。