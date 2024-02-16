《熱門族群》新電信三雄財報首交鋒 中華電守穩獲利王

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【時報記者王逸芯台北報導】2024年新電信三雄首度交鋒財報，中華電(2412)穩住獲利王，元月單月獲利0.41元，台灣大(3045)、遠傳(4904)則分別為0.35元、0.27元。

中華電1月自結合併營收為179.3億元、年成長0.9%；營業淨利為40.1億元、年減3.6%；稅前淨利為40.2億元、年減2.2%；歸屬於母公司業主淨利為31.7億元，年減2.9%；EBITDA為73.0億元，年減1.8%；EPS達0.41元、達成率107.7%～109.4%。

中華電信表示，1月整體營收仍保持成長力道，惟為落實友善職場以利攬才與留才，增加員工福利相關費用，加上電費調漲等因素，使整體成本費用增加，致營業淨利、歸屬於母公司淨利及EBITDA較去年同期減少。個人家庭事業群持續穩固核心業務成長；企客事業群新興業務表現亮眼；國際事業群維持高年增率之優異表現。董事長郭水義表示，新的一年，中華電有信心在各領域維持成長動能，擴大市場領先差距。

中華電表示，截至113年1月，合併營收達179.3億元、達成率95.7%～96.3%；營業淨利為40.1億元、達成率107.5%～108.6%；稅前淨利為40.2億元、達成率107.9%～109.0%；歸屬母公司業主淨利為31.7億元、達成率107.7%～109.4%；及每股盈餘達0.41元、達成率107.7%～109.4%。

台灣大1月自結合併營收169.6億元，EBITDA為36.8億元，營業利益16.6億元，稅後淨利10.6億元，稅後EPS為0.35元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，合併台灣之星邁入第二個月，受惠既有台灣大智慧型手機月租用戶ARPU年成長8%，整體月租用戶ARPU仍較前月提升，帶動行動服務營收年成長幅度達29%，站穩53億元水準。在電子商務同步帶動下，合併EBITDA與營業利益各較前月成長4%與8%，合併營業利益更來到107年中以來新高，飛越16億元大關。

台灣大董事會已於1月30日通過113年度業績展望與資本支出計劃: 合併營業收入成長12%~14%，其中電信業務在併購案挹注下成長18%~20%，電商及新科技事業等收入則成長9%~11%。合併EBITDA方面，預期可成長11%~13%。資本支出規劃85.5億元，較前一年度董事會通過金額下降約45%，其中電信61.5億，有線電視9.5億，momo與其他共14.5億。

遠傳1月受惠於用戶持續升級5G、合併亞太電營收綜效，與新經濟業務穩定增長的挹注下，加上優化成本費用得宜；與2023年同期相比，1月合併總營收與EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)分別為89.39億元與29.85億元，年成長率達14.5%與14.1%，實現雙位數成長的成績。

遠傳1月淨利部分雖因合併使折舊與攤銷費用增加，但是在業外投資與匯兌收益的貢獻下，1月稅後淨利年增16.9%，達到9.77億元。1月為亞太併入遠傳的第一個完整受影響月份，除遠傳行動通訊業務維持穩健成長，加上亞太合併助攻下，不但行動服務營收(Mobile Service Revenue)年成長率達18.1%，在獲利上也有顯著貢獻，稅後EPS為0.27元。

遠傳全力搶攻OTT，旗下friDay影音已連續三年榮登《OpView社群口碑資料庫》本土OTT娛樂影音平台網路聲量冠軍，同時搭配「OpenAI推薦片單」功能，為全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台，為付費會員量身定制推薦片單，因此進而帶動2023年全站付費用戶數增加近１成、免費會員大增超過6成。