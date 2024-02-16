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已納契稅能不能退 產權移轉登記是關鍵

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民眾簽訂房屋買賣契約後，依規定應於立契之日起30日內，向房屋所在地稽徵機關申報繳納契稅。若日後解除契約，在尚未辦妥產權移轉登記前，可由買賣雙方共同申請撤回契稅申報，並退還已納稅款。

稅務局進一步說明，民眾完成契稅申報且完納稅款，已至地政機關完成房屋產權移轉登記，即不能撤回契稅申報亦無法申請退還契稅，如尚未辦妥產權移轉登記，則可撤回契稅申報及退還已納稅款。申請退稅時提供存摺影本，即可將退稅款直接撥入，免赴金融機構兌領，省時又便利。

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