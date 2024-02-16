《金融》2023年刷卡金額增近2成 衝4.18兆元新高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布最新信用卡業務概況，2023年12月簽帳金額約3457億元，雖月減5.73％、仍年增3.6％，續創同期新高，累計全年簽帳金額達約4兆1860億元，年增達6958億元或19.94％，首度突破4兆元關卡、連2年改寫新高。

金管會統計，去年12月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5812萬張，月增0.28％、年增3.34％，總有效卡數約3777萬張，月增0.35％、年增6.1％。循環信用額度約1062億元，月增1.72％、年增0.76％，簽帳金額約3457億元，月減5.73％、仍年增3.6％。

銀行局副局長林志吉分析，去年12月簽帳金額較11月減少，主因11月為百貨周年慶高峰，大型發卡行相關簽帳金額較高，及部分銀行保費入帳日期遞延至今年1月，但仍維持高檔水準，使全年簽帳金額達4兆1860億元、年增6958億元或19.94％，連2年創高。

林志吉指出，觀察去年單月簽帳金額有逐漸變高趨勢，過往達逾2500億元即算高檔水準，但去年須逾3000億元才算高，全年僅2、4月低於3000億元。無論是為享受延遲給付或相關優惠紅利，均顯示民眾已逐漸習慣使用信用卡支付，特別是已養成刷卡繳稅習慣。

電支業務的儲值卡方面，截至去年底總流通卡數約1.76億張，月增1.02％、年增達10.68％，消費總卡數1409萬張，月增5.54％、年增7.8％，消費總金額66.8億元，月增2.9億元或4.54％、年增2.2億元或3.41％。

電支帳戶截至去年底總使用人數約2713萬人，月增1.27％、年增達23.99％。代收實質交易金額147.6億元，月減4.4％、年增達26.26％。辦理國內外小額匯款金額141.3億元，月增5.68％、年增9.45％，收受儲值款項金額264.4億元，月增2.96％、年減4.17％。

金管會亦公布2023年「非現金支付」交易筆數約69.12億筆、年增26.64％，交易金額約7.27億元、年增17.83％，相較於78.3億筆、6兆元的設定目標，年度目標達成率分為88.28％及121.17％，交易筆數雖未達標，但交易金額則超標21.17％。