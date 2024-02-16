《金融》2023年複委託海外債券交易量7155億元 年增近8成

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【時報記者任珮云台北報導】根據券商公會統計，2023年全年複委託海外債券交易量達7155億元，年增近八成，其中非專業投資人交易量增幅為1.7倍，高資產客群交易量增幅則高達11.7倍，體現各投資族群對海外債券的高度重視。

北富銀分析，由於目前美國聯準會尚未開啟降息週期，美國投資等級債殖利率尚處於10年平均以上高位，仍具相當投資吸引力，建議投資人進行2024投資配置盤點時，不妨依需求適度納入海外債券，不僅可穩定領息，還能強化投組抵禦市場波動風險的能力。

北富銀針對全行客戶2023年海外債券投資狀況進行分析發現，信用風險較低、信譽良好的A級債券成長最為顯著，銷量較前一年成長達49%，且銷售佔比更達95%，主要因目前A級債券殖利率表現相當不錯，能提供穩定收益且違約風險相對較低，很符合台灣投資人的理財偏好。此外，投資標的也有更加分散之趨勢，與以往隨大流的投資方式相比，未來投資人可能會更偏向個人化的資產配置方案。

為便利客戶進行海外債券布局，北富銀新推出「海外債券24小時線上交易」服務，無論是單筆買賣還是長效委託單，均可隨時隨地透過網路銀行或行動銀行App快速完成，同時申購門檻也大幅降低，部分債券僅需1000美元即可承作，小資族也能輕鬆利用年終或紅包買債領息，即時掌握投資契機。

北富銀表示，海外債券能提供較強的資產可預期性及穩定現金流，加入投組中可有效平衡風險和報酬，無論對小資族、三明治族、退休族或高資產客群來說，都是很不錯的投資標的。只是過去海外債券只能在營業時間詢價下單，交易過程相對繁瑣，讓不少大眾投資人望之卻步，現在北富銀推出「海外債券24小時線上交易」服務，一指就能完成申購作業，同時還將部分海外債券投資門檻降低為1,000美元，讓更多客戶能享有與高資產族群相同的投資機會，打造適合自己的配置方案，落實普惠金融。