多方氣盛 麗臺、迎廣攻漲停 台股早盤開高

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台股16日早盤延續補漲行情火種，指數小幅開高，盤中高點來到18,696點，權王台積電（2330）下跌3元，暫報694元，麗臺（3294）、南俊國際（6584）亮燈漲停，美超微概念股扮演盤面吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲348點，或0.90％，收在38,773點；標普500指數上漲29點，或0.58％，收在5,029.73點；Nasdaq指數上漲47.02點，或0.29％，收在15,906.1點；費半指數下跌7.31點，或0.16％，收在4,558.09點。

由於美國人口普查局公布1月零售銷售月減0.8％、不如預期-0.2％，顯示在年底消費旺季過後民眾支出有放緩跡象，經濟不確定性上升，壓抑標普500指數盤中一度翻黑下跌。

受惠國際原油價格持續走高，加上美國房屋建造協會公布建商信心由44上升至48、優於預期46，以及美債殖利率普遍回落，推升能源、不動產類股領頭上漲，帶動標普500指數收盤再次創下歷史新高。

統一投顧表示，台股開紅盤由台積電領軍指數向上大跳空開高上漲，再創18,725點歷史新高。由技術線型來看，各期均線均呈現多頭排列，KD在80鈍化，有利指數盤堅上揚。

此外，本周總經數據周五將公布的1月PPI將呈緩降，當可減緩市場對今年降息時點推遲至6月以後的負面情緒。整體布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、記憶體、摺疊機、重電節能相關等族群為主。