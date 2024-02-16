AI助威 東研信超元月營收年增31％

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專業電子檢測廠商東研信超（6840）今日公告2024年1月合併營收為新台幣6,170萬元，主要受惠大陸實驗室全面展開執行FCC檢測業務，AI伺服器與AI NB／PC檢測需求增加，以及去年農曆春節集中1月基期較低等因素，推升1月合併營收年增31％；1月起子公司電測認證亦已正式投入營運，開始挹注營收貢獻，東研信超樂觀今年AI相關與汽車電子檢測訂單增長，明顯挹注營運成長動能。

因應AI趨勢及現有客戶需求，專攻大電壓、大電流等特殊規格檢測之子公司電測認證公司，已於今年1月起陸續接獲AI伺服器、汽車電子等相關檢測訂單，東研信超指出，電測認證主要用於分流汽車零部件、軌道交通、充電樁、電廠設施，以及AI伺服器相關檢測需求，其中AI伺服器市場規模不斷擴大，使各大系統廠廣達、英業達、緯創等持續積極投入開發AI伺服器機種，帶動檢測需求明顯增加。

隨著生成式AI熱潮持續下，不僅帶動AI伺服器產業成長，各品牌廠也積極投入個人化AI NB／PC機種開發，而為符合AI所需高效傳輸需求，皆會搭載WiFi 7等最新無線傳輸規格，其檢測技術與時數皆高於WiFi 6／6E規格，東研信超長期穩定耕耘NB／PC相關檢測領域，其中無線射頻（RF）、電磁相容性（EMC）及安規（Safety）檢測業務在該領域享有高市佔率，與主要NB／PC品牌商與代工廠客戶均維持長期且穩定合作關係，未來亦將隨客戶需求與AI趨勢向上成長。

展望2024，東研信超持樂觀審慎態度，看好FCC檢測與出具報告業務正式回歸，以及子公司電測認證開始投入營運，AI浪潮帶動伺服器與個人化NB／PC產業發展，今年營運將穩健走揚，而東研信超亦於去年董事會通過租賃龜山廠二期廠房擴充產能，除用於分流台灣汐止及內湖檢測量能外，同時亦規劃增建大型AI伺服器檢測實驗室，有助營運規模向上再升級。