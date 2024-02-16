大陸政府積極救市 尚待投資人信心回穩

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過去一個月，陸股走勢大幅震盪，在大陸政府積極祭出一連串救市措施後，一度出現反彈行情，然在投資人對前景仍不明朗，另外美國經濟數據依舊強勁，使投資人對今年美國聯準會（Fed）降息時點的預期延後，市場氛圍更加謹慎，截至二月初，上綜指數再度跌破2,800點關口。

目前大陸經濟數據仍未見明顯復甦，近期官方實施措施包括中國人民銀行意外降準、國企市值管理納入負責人考核指標、限制機構放空股指、代表國家隊的匯金公司擴大ETF增持範圍等。陸股雖然尚未出現明顯止跌訊號，但仍有部分買盤逢低承接。

觀察近一個月以來，上綜指數、深綜指數分別約下跌4.5％、6.8％；代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數卻逆勢上揚。截至2月初，A50指數點位約在11,410點附近。

經濟方面，大陸公布2023年GDP年增率5.2％，符合市場預期，略高於官方全年增長5％左右的目標，但長期來看，大陸的經濟增長速度已顯著放緩。1月份官方製造業PMI小幅回升至49.2，但仍位於榮枯線下方，此為連續四個月萎縮，受訪企業多數表示目前仍面臨需求不足的問題。

1月份官方非製造業PMI亦回升至50.7，此為連續第二個月回升。分項來看，新訂單萎縮幅度略有縮窄，但就業人員指數仍持續承壓，顯示大陸目前企業用人狀況仍偏保守。

政策方面，1月中旬大陸國務院召開常務會議，表明將採取更有利和有效的措施來穩定市場和信心，隨後人行意外宣布將於2月5日下調存款準備金率0.5％，並向市場提供長期流動性約人民幣（下同）1兆元。同時人行行長潘功勝宣布將把金融機構的支農、支小再貸款利率下調1碼，並稱這些寬鬆措施皆有助推動LPR下行。

人行降息幅度大於預期，可解決春節假期和年初貸款高峰等資金吃緊問題，同時亦對市場釋放穩定訊號，有助提升市場信心。針對近期股市持續破底，大陸政府針對股市亦釋出積極救市訊號，雖然政策宣布後均見股市反彈，但反彈的力道及延續性仍稍嫌不足，目前尚待投資人信心回穩。

展望後市，就過往經驗來看，春節行情將有助於陸股上漲。統計過去十年間，有七年陸股於2月上漲。另外在3月兩會前夕，官方仍有維穩金融市場的動機。雖大陸經濟尚未見到明顯復甦，在人行仍持續實施寬鬆貨幣政策，且官方出手穩市意圖明顯，後續股市出現大幅下跌的下行風險尚可控，但仍將取決於投資人信心是否回穩。

（文／國泰富時中國A50基金經理人游日傑）