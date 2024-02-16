官方出手救市 陸港股能否神龍擺尾？

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陸港股市兔年表現黯淡，但農曆春節前大陸透過各種舉措強力護盤，硬是將A股拉上2,800點關卡。由於春節期間美日等外圍市場表現強勢，加上節後大陸或將持續推出利多措施呵護經濟與市場，投資人高度關注19日陸股開紅盤表現。與大陸經濟高度關聯的港股14日龍年首日開市收漲，更令大陸股民期許能為陸股帶來好運道。

官方放大絕 強力救陸股

大陸A股今年2月5日盤中創下2019年3月底以來最低2,635點後，大陸政府6日隨即祭出包括中央匯金公司擴大增持ETF、要求券商暫停融券規模等強力救市舉措，並於7日盤後宣布撤換大陸證監會主席易會滿，改由以強力監管聞名的吳清接任。

經濟政策上，針對「病灶」房地產債務風險，大陸政府為緩解房企流動性壓力，推出房地產融資協調機制，由各地政府列出融資「白名單」，容許房企憑「白名單」內的地產項目向銀行貸款。近日各地第一批房地產項目「白名單」出爐，共涉及房地產項目逾3,200個。被列入「白名單」房企包括碧桂園、世茂股份、中國奧園、綠地、金科股份等。

一連串消息激勵陸股6日至8日累漲逾160點，8日封關收報2,865.9點，漲1.28％，兩市逾千股漲超10％，A股成交額連續第二個交易日突破人民幣（下同）1兆元。不過，兔年全年上證綜指仍下跌12.22％，深成指更下跌26.38％。

市場人士表示，在大陸政府禁空令下，A股轉融券交易基本已經暫停。資料顯示，2月7日是新政第一天，全市場僅有5筆轉融券交易，而1月29日至2月2日當周，曾有當日轉融券交易超6,000筆。轉融券融出股數也大降，7日全市場僅融出21.38萬股，而1月29日至2月2日當周曾有一天融出1.8億股。

港股兔年下跌逾6千點 龍年可望好轉

其實，相較於陸股，港股更顯悲情，除了6日在大陸官方利多政策激勵下，香港恒生指數當日收盤飆漲逾600點，但只得一日行情。恒指7日收跌0.3％，8日再跌131點至15,746點。以全年計，香港恒指在整個兔年下跌6,200多點，跌幅達28％，是歷來表現最差的兔年。

不過，14日是香港股市龍年首個交易日，受到美國通膨數據欠佳引發美股13日大跌情緒拖累，港股三大指數14日均開低逾1％。直到上午10時30分港股發起反攻，盤初一度跌超過2％的恒生科技指數率先翻紅，國企指數、恒生指數陸續跟進止跌反彈，終場分別收漲2％、1.5％、0.8％。

香港財政司長陳茂波14日在港交所新春開市儀式中指出，港股可能有龍年效應，過去四次龍年港股都有回報。2024年龍年有一些共通因素，市場普遍認為歐美利率已見頂，稍後將逐步回落，加上大陸經濟穩中走俏，都對投資情緒及資產市場帶來正面氣氛。

陳茂波甚至搬出五行說，提到今年是「甲辰」年，甲屬木，天干五行之中屬綠色，綠色在龍年發展是大趨勢，潛藏無限商機，港府發展目標之一是要將香港建構為世界綠色科技及綠色金融中心。本月底香港將會舉行首個綠色周，屆時連接國際資金、項目、企業，與大陸投資者、資金、企業的作用會更加會突顯。

政策激勵再加碼？兩會見真章

但分析指出，春節前大陸官方政策僅是止瀉維穩，之後重點仍是在拚經濟並挽回市場信心，因此節後官方在政策舉措上會否加碼，尤其是3月初召開的全國「兩會」（人大、政協會議）會否釋出更有力的政策面利多，將是觀察重點。

瑞銀表示，短線而言，隨著大陸證監會一系列措施紓緩A股短期流動性風險，投資人2024年將重新聚焦於大陸通膨與房市趨勢，市場會更留意中資企業盈利是否回升，以及專注於分析宏觀政策訊號。野村報告坦言，在大陸官方對經濟未有更大支持下，倘市場情緒維持疲弱，外資明顯仍有空間進一步賣出A股及H股。

另外，對於吳清接任大陸證監會主席，富瑞表示，考慮到吳清的金融監管經驗，加上去年11月中共中央金融工作會議重視監管的論調，吳清將繼續加強收緊對大陸資本市場及證券行業的監管。至於官方禁止A股做空的舉措，或有助於減慢A股短線下跌速度，但代價是損害長期估值，預期大陸政府持續以強勁流動性支持「國家隊」買入A股護盤的機會愈來愈高。

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