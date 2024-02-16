《金融》黃金後市 4因子判別

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【時報記者任珮云台北報導】黃金通常在不確定時期表現良好，被視為安全避風港資產，但近期金價出現回落。瑞銀金屬策略師Joni Teves建議，在整體宏觀波動可能上升的一年中，將黃金納入投資組合作為分散投資者應該是具吸引力的，因為全球40億人將參加76場選舉。特別是，11月的美國選舉將成為投資者關注的焦點。一般而言，黃金價格取決於美元、利率、分散投資興趣和季節性等四大因子。

考慮到川普在共和黨初選中領先，市場參與者可能正在尋找2016年至2017年的結果，以了解這次可能會發生什麼。黃金的下行風險在於如果美元走強，至少在一開始時，目前市場正在考慮新的貿易關稅可能性。瑞銀全球宏觀策略認為，這次的起點非常不同，因此8年前市場的反應不一定是個範本。因此，我們考慮自1970年代以來美國選舉期間黃金通常如何反應，以獲得更廣泛的背景。

瑞銀做出幾項觀察。首先，黃金似乎在美國選舉期間通常表現疲軟。在共和黨總統任期下，價格從6個月後開始穩定，而在民主黨總統任期下，價格在最終穩定之前，會有一波上漲。2016年選舉後的黃金拋售與平均反應相比是較為不尋常。

其次，當另外考慮國會的組成時，瑞銀發現在總統是民主黨員時，除非有民主黨的壓倒性勝利，否則12個月後黃金會出現巨大跌幅。相反，在共和黨總統任期下，除非國會被分裂，否則12個月後黃金通常會上漲。

第三，儘管今年宏觀波動可能加劇，瑞銀發現實際黃金價格波動（1個月）在選舉前傾向於下降，然後在選舉後稍有上升。儘管如此，也有可能是反映了季節性因素，因為即使在非選舉年份，這個時期的價格波動也會出現類似的下降。從直觀上來看，這是有道理的 - 第四季度是黃金實物需求的旺季，這可能有助於穩定由這個時候宏觀因素引發的價格行動。

最後，瑞銀指出，當民主黨贏得總統選舉時，美國造幣廠黃金硬幣的平均銷售量通常更高。然而值得注意的是，2012年當時總統是民主黨員且國會被分裂時，這也是黃金上一次牛市的高峰。當時，對黃金的情緒很高，量化寬鬆仍然引發了對通膨的擔憂。即使美國總統所屬的政黨不同，美國造幣廠銀幣的銷售量在那一年也特別高。