台積電688解套該賣？神人存股64張 5年內驚人獲利曝光

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【旺得富理財網 李宗莉】台股龍年開紅盤，台積電一夫當關，不僅突破688元天花板，更一舉挑戰700元天價，有網友在PTT股板以「感謝台積賜我吃穿」為題發文，表示自己從2019年底開始投入股市，不到5年時間，幾乎只操作台積電1檔股票，僅有2度進出，其中在2021年賣出20張獲利近590萬元，而目前手中還有44張，潛在收益接近951萬元，合計收益高達1,540萬元，引發網友熱烈討論。

該網友秀出對帳單，顯示第1次是2019年底投入，經歷疫情和寬鬆時代，後來在2021年初，以661元價位賣出20張，大賺約81%，實現利益高達589萬1160元。

第2次是大約2021年底至2022年初投入，因為預測股價會回檔，用微笑曲線方式分批買入，經歷烏俄戰爭和緊縮時代的修正，再到停止升息和AI浪潮的反彈，目前持續持倉44張，潛在獲利45%，未實現損益更高達950萬6704元。

原PO坦言，因為工作關係，和台積電有不少業務來往，本身也有不少朋友在台積電工作，當然不會說台積電沒有任何問題，但跟接觸過的其他公司相比，真心覺得這真的是間值得相信、也值得長期投資的績優公司。

他還透露，獲利金額並沒加入現金股息計算，因為有點複雜而懶得整理，以目前獲利狀況來看，應該差不多接近工作後累積出的一半資產，也就是說如果沒有投入股市，能夠累積的資產只有目前的2分之1，想想真是非常恐怖的一件事。

該文一出，PTT全網討論炸鍋，多數網友直呼賺爛好猛、簡直是台積王，還有人歪樓問原PO考慮發錢嗎。也有人說，2019年台積電當時股價應該才200元左右，還有人認同表示，2330（台積電股號）的最大優勢，就是無論高點多少都會解套。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。