《商情》原油反彈逾1%；大豆續跌逾3年低價；日膠續漲；美棉連3紅

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時報-商情早報

1.美數據疲軟，周四紐約期金漲近1%。

2.LME：02/15期銅收8314.00美元/公噸，漲117.00美元。

3.NYMEX：3月輕質原油漲1.39美元，每桶為78.03美元。

4.西德州原油上漲1.38美元，每桶為78.47美元。

5.02/15BDI運費指數為1581.00。

6.SICOM：天然橡膠3月期貨RSS3上漲1.00美分。

7.NYCE：3月棉花漲1.15美分，每磅為94.63美分。

8.CBOT：3月黃豆粉跌3.80美元，每公噸為339.50美元。

9.02/15TRJ-CRB上漲1.09，為271.28。

10.02/15 SGX 62%鐵礦石報每公噸129.68美元，漲0.14美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美數據疲軟，周四紐約期金漲近1%；由於美國上周初請失業金人數減少8000人，帶動美元指數下跌03%及10年期公債殖利率雙跌，同步令金價止跌反彈近1%；終場收盤報價，4月黃金漲10.60美元，報2014.90美元；3月白銀漲0.56美元；4月白金漲7.90美元；3月鈀金漲17.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走軟，期銅創3周來最大單日漲幅；因數據顯示，美國1月零售銷售數據不如預期，令美元指數承壓回落，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上中國的製造業需求持穩，也為銅價提供了支撐，致倫敦(LME)銅價上漲，創3周來最大單日漲幅。終場周四指標期銅上漲117美元；期錫下跌172美元；期鎳下跌88美元；期鋅上漲42美元；期鋁下跌11美元；期鉛上漲26美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走跌，周四歐美原油反彈逾1%，由於美國零售銷售數據疲軟，1月零售銷售創2023年3月以來的最大降幅，並超過預期，致美元承壓下跌，提振買盤回補，不過因國際能源署IEA調降2024年石油需求增長預測，令油價回吐部份漲幅，終場美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.39美元，報78.03美元/桶；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1.26美元，報82.26美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-船舶數量增，周四BDI指數續弱；隨著前往澳洲、印尼及俄羅斯的船隻數量已接近歷史新高水平，加上海岬型船運價擴大跌勢，使得小型船舶所帶來的收益有限，致終場波羅的海乾散貨BDI指數續弱；其中最新報價BDI指數下跌1點，收1581點，跌幅0.1%；BCI指數下跌42點，收2394點，跌幅1.7%；BPI指數上漲41點，收作1623點，漲幅2.6%；BSI指數上漲6點，收作1058點，漲幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日經指數走強，周四大阪期膠續漲；受益於日經平均指數創下34年以來新高，抵銷了民眾因服裝及外出就餐等私人消費下降，而使日本經濟在10月至12月按年化計算意外收縮0.4%的影響，終場大阪期膠價走勢續漲；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨漲0.3%，報每公斤288.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠3月期貨漲0.3%，報每公斤153.10美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨，適逢新年連續假日休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米和大豆期價續跌至三年多的最低價，因美國週四對農作物庫存增加的預測，加上交易商仍對需求強勁感到擔憂，小麥下跌，並觸及 11 月 28 日以來的最低價，終場3月小麥跌18.5美分，3月玉米跌6.5美分，3月大豆跌8.25美分，3月黃豆油跌0.35美分，3月黃豆粉跌3.8美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口堅挺，周四ICE棉花期貨連3紅；由於美國農業部每周出口報告顯示，美棉出口量為276100包，較前一周增長11%，也比前四周平均水平增長6%，且美元指數下跌0.3%，增加投資人以美元計價的棉花更具購買吸引力，同步推助期棉漲逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲1.23%，報每磅94.63美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景提升，鐵礦石續揚；因北京當局表示將持續向陷入困境的房地產行業發出了支持刺激政策措施，用以提振房地產市場的需求能獲得改善，加上該國主要鋼廠的鐵礦石庫存降至兩年多以來的最低水平，需求前景有所提升，致新加坡鐵礦石期貨價格續揚。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸115.74美元；62%鐵礦石近月漲0.11%，報每噸129.68美元。(呂方維整理)(商品行情網)