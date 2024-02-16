越南汽車銷量為何重挫25％？前大使曝跟「這國」有關

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【中時新聞網 祝潤霖】越南2023年汽車銷售量大跌25％，慘輸東南亞各國，在東南亞國協7個主要市場，越南的降幅僅次於市場規模很小的緬甸。對照近日發生的越南旅遊團丟包風波，令人聯想到全國性的不景氣危機。前駐紐西蘭代表介文汲15日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，最主要原因就是國內需求不足，購買力不夠，然後銀行利率又上調，房市、股市也接近崩跌，所以去年越南的經濟是非常非常糟糕。而這其中跟美國的需求其實也有關係。

《越南快訊》12日報導，根據「東協汽車聯合會」（ASEAN Automotive Federation，AAF）統計，印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸這7個東南亞主要市場2023年汽車銷量合計335萬輛，比2022年下降2.1％。不過，這項由各成員國彙整的數據未含現代汽車在越南的合資公司「現代成功」（Hyundai Thanh Cong）銷售量。

「越南去年經濟非常糟糕！」介文汲提到，他的汽車就是一個指標，銷售掉了百分之25，2022年全國汽車銷售量50萬輛，到了2023年統計出來，只剩下37萬輛，所以就掉了25％。最主要就是國內需求不足，購買力不夠，主要原因就是整個經濟動能不夠，然後銀行利率又上調。

介文汲強調，然後房市、股市也接近崩跌，所以去年越南的經濟是非常非常糟糕，這些汽車很多都賣不出去。雖然給出國產車登記費用砍半這種鼓勵，還是沒有效果。去年東協整體來講，大家都有一點點問題，可是汽車市場沒有跌這麼厲害。

「以印尼來講的話，印尼的汽車市場只掉了百分之4。泰國也掉，掉了百分之8。可是呢，越南是掉百分之25！」介文汲指出，所以就是說去年全球的經濟不景氣，在越南反應得特別強烈。「那這裡面，其實就跟美國的需求是有關係的！」

介文汲表示，過去這段時間，中國大陸對越南的投資是很強的，可是還是沒辦法挽回越南經濟的頹勢。