多頭格局延續 台指期早盤開高

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台指期16日延續上攻氣勢，盤中高點來到18,726點，目前暫報18,681點，上漲15點，漲幅0.08％，成交口數約2.4萬口；小電子期下跌0.45點，報價967.00點；小金融期上漲2.6點，成交價1,684.8點。

美國1月零售銷售MoM-0.8％，低於市場預期的-0.2％，也低於前值的0.4％；1月扣除掉汽車後的核心零售銷售MoM-0.6％，低於市場預期的0.2％，也低於前值的0.4％。美國1月工業生產MoM-0.1％，低於市場預期的0.2％，也低於前值的0.0％；1月產能利用率為78.5％，低於市場預期的78.8％，也低於前值的78.7％。

美國截至2月10日當周初領失業救濟金人數為21.2萬人，低於市場預期與前一周的22.0萬人；截至2月3日當週續領失業救濟金人數為189.5萬人，高於市場預期的188.0萬人，也高於前一周的186.5萬人。美國商務部人口普查局公布1月零售銷售大幅低於市場預期，月減幅度為去年3月以來最大，但部分可能歸因於1月底氣溫異常寒冷的影響，數據公布後美國公債殖利率略為下滑。

第一金投顧分析，前台股創下波段新 高，技術型態全面轉強，而我們位階相較美股仍低，指數仍有挑戰萬九的空間，多頭行情不用預設高點， 脫離成本的部位都建議續抱，未出現賣訊以前不用輕易出場。

目前盤勢電子族群強於傳產族群，ARM也在封關期間大漲接近一倍，台股將以AI 產業以及IC設計產業為較為強勢的產業，台積電將帶領台股往19,000攻擊，未來一波到底後留意獲利了結賣壓。

關注其它期貨交易情況，台幣黃金期貨成交價7,617點，上漲15點；布蘭特原油期貨上漲41.5點，來到2,592.5點；富櫃200期貨下跌5點，盤中暫報9,717點；半導體30期貨小跌10點；成交價5,311點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,931點，上漲46點；美國費城半導體期貨上漲22點，來到4,611點。