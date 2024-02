【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股:

●思科(Cisco)周四下跌2.43%,收在49.06美元。反映嚴峻的經濟形勢,該網路設備大廠下修全年營收預測,並跟進科技業裁員潮,宣布裁員逾4000人,相當於其全球總人力約5%。

●CBRE Group全年獲利預測遠超出市場預期,股價大漲8.53%,收在94.30美元,帶動標普500房地產股收漲2.36%。

●富國銀行(Wells Fargo)大漲7.23%,收在52.04美元。美國貨幣監理局(Office of the Comptroller of the Currency, OCC)終止對該銀行的一項重大裁罰。

●Deere & Co下跌5.2%,該全球最大農業機械製造商下修2024年獲利預測。

●West Pharmaceutical Services全年財測不如市場預期,股價重挫14.1%。