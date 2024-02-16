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《國際社會》搶救破底生育率 首爾市再扮月老

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】人口結構老化不僅不利於經濟成長，同時也造成競爭力降低，因此已晉級為一種國安問題。為了提升韓國民眾的結婚率以及婚後的生育率，韓國首都首爾再度當起免費的紅娘，就是希望未婚男女能踴躍相互交流。

韓國總生育率是全世界最低的平均只有0.78，也就是說，每100位韓國婦女一生當中，僅有78個小孩。而幾個主要大城市當中，又以首爾居民最不願意生，比率更是低到0.59。

首爾市政府表示，儘管公辦的相親活動飽受外界批評，認為公家機關不應該利用公共資源來舉辦這種活動，且未見明顯成效，故去年曾經停辦過。但為了挽救超低的生育率，決定還是要再試一試，繼續扮演月下老人的角色。

首爾市政府認為，除了搭起婚姻介紹的鵲橋外，真正要增加總生育率的話，其實還是要擴大獎勵政策，例如增加育嬰假、鼓勵移民以及給予經濟上的各項福利等。

對於想要生小孩，但多次嘗試未果的首爾居民，當地市政府也說，將會從旁協助，包括財務援助冷凍卵子以及治療不孕症。以首爾去年推行的快樂父母專案（Happy Parents Project）來說，市政府提供300位20到49歲居住在首爾的婦女，最多200萬韓元，約1500美元的相關醫治費用。

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