「牛角之日」加入牛角會員，有機會獲得 29元吃「極上方案」

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搶攻年後餐飲商機，全台有15家連鎖據點的「牛角日式燒肉專門店」，自2／16日起至2／21日推出會員優惠活動，尚未註冊牛角會員的顧客，可於活動期間內完成有效的「牛角會員」註冊，新會員及舊有會員皆可至指定網址留下基本資料後即可參加抽獎，將有機會獲得「29元 極上方案招待券」(原價 平日1,199元，假日1,249元)。

各家分店會於2／23日各抽出3名得獎人，得獎人可於2／29日當日於指定分店用餐，除了得獎人可以 以29元享用「極上方案任您吃」外，同行用餐的親朋好友，能夠享有85折優惠(同行餐者需選用相同方案)。

未能得獎的參加者也不要失望，只要是有效的「牛角會員」，將會於2／29日發放同慶「牛角之日」100元優惠券，各分店皆適用，使用期間為3／1日起至4／30日止，消費滿1,000元即可使用一張。

「牛角」有別於其他燒肉店，特別提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，顧客可自由選擇適合的用餐方式，牛角的「任您吃」有四種方案：「特選方案任您吃」平日659 元 ／ 假日699元、「豪華方案任您吃」平日759元 ／ 假日799 元、「牛角方案任您吃」平日899元 ／ 假日929元、「極上方案任您吃」平日1199元 ／ 假日1249元。不論平日假日、 不限時段、全天都提供任您吃方案。