美超微吹妖風 這2檔台系供應鏈跟著飆

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美超微吹妖風 華泰出量飆近26年高、麗臺漲停創天價

AI伺服器及儲存技術大廠美超微（SMCI）15日股價暴漲14%，每股飆升至1,004美元，累計今年漲幅高達253%，美銀證券分析師看好，美超微水冷散熱產品在AI時代至關重要，隨著市占擴大，營收成長率有望超過50%，因此將目標價喊上1,040美元，激勵概念股華泰、麗臺雙雙今日（16）亮燈漲停，飆上波段新高。

美銀證券分析師認為，AI伺服器潛在市場應比華爾街模型反應的「大上許多」，儘管伺服器市場過去17年每年只穩定增長5.5%，但預估未來3年平均複合年成長率（CAGR）有望大升至50%，而美超微已經與輝達、超微、英特爾的AI巨頭建立初步夥伴關係，預估2025年EPS可望達到35.66美元，約高出華爾街共識的28.24美元26%。

美超微15日股價飆升14%，寫下收盤新高1,004美元，近一年漲幅高達947%，超越輝達、超微、微軟等AI巨頭表現，台系供應鏈跟著水漲船高，封測廠華泰元月營收雖創近8個月新低14.25億元，月減5%、年增45%，但今年營運傳受到美超微訂單加持，開紅盤後連兩日衝高，盤中亮燈漲停，登上近26年新高77.4元，成交量位居台股第一。

華泰衝高帶旺封測廠表現，京元電、菱生均帶量上攻，漲幅5~7%，日月光投控也勁揚逾3%；板卡廠麗臺元月營收3.33億元，年增近68%，股價連續兩天跳空漲停，寫下掛牌新天價113.5元，技嘉也勁揚逾3%，不過廣達卻漲多拉回，重挫近5%，緯創也在盤下震盪。