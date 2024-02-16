買房慘遭代銷洗臉！他走心：都準備好300萬了　專家傳授「心理戰」

不少房市小白在購屋時都希望銷售人員能夠真心相待有問必答，不過，當你遇到的銷售員態度不佳時，就會嚴重影響買房的心情。日前一名網友在房產論壇上分享，與家人前往代銷中心受氣的過程，他表示跟家人去看預售屋，代銷一見面就直接問職業，且在自己表明是第一次看房時，代銷就直接洗臉他們，還直接說「第一次看房我聽到頭都暈了」，接著又說「如果只是看看而已，那應該就不用多做介紹」之類的言語，整個過程讓原PO一家人感受相當差，心想已準備了300多萬當頭期款，結果現場卻遭洗臉，難道現在房子很好賣出，即便丟了一個客戶也無所謂嗎？

文章曝光後，掀起網友熱議反安慰原PO，「反正沒花到錢，學個經驗，房子本身才是重點，預售屋重點就是淺銷期，確認好地段、需求坪數、房數，基本上進代銷中心我都只看格局和價格，代銷不是很重要」、「厲害的業務很會看人，既然你們不會買，自然就不太理你們，只會被多打幾次臉」、「我也被洗過一次，大概8年前吧，房價還沒像現在大暴發之前，看到某個高級建案預售屋展售中心，很好奇就進去看看，接待人員就說，這一戶四千起跳喔，一方面探一下我們的預算看我們是否是他的客群，另一方面應該也是覺得我們買不起」、「我年輕的時候有次跟老婆外面吃飯路過一個預售案場，想說進去看看，就跟你類似的下場，不過我們沒等到代銷不爽變臉就自行離開就是了」。

另外，也有內行人表示，「代銷不想把時間花在只是想來看看的人身上，畢竟代銷不是服務業，是要銷售賣房子，他不需要博取你的歡心，你不會因為喜歡這個代銷而簽約買房，買房又不是買菜」、「想要進案場讓代銷認真給你介紹的，就要編好一套說詞，畢竟案場會有不同坪數的房型，你要偽裝的重點是你的購房動機與意願」、「實際上代銷認為你不會買就不會想浪費時間，如果你做代銷的話會想介紹給不會買的客人嗎？」、「不要讓代銷認為你不會買，但也不要強調自己有錢，千萬不要將自己的底價講出來，非不二價的案子代銷會開一個全區最高價給你，想砍都沒機會，因為代銷知道你買得起」、「有經驗的代銷自有其一套刺探方式，洗你臉也許是他的手段之一，洗臉不是目的，是要測試你的購房意願」。

其實不少人都曾經在預售屋的銷售中心上受氣，最大的主因就是「預算」，如果買屋的預算不夠，自然也難以受到銷售人員的重視，房產專家Sway曾建議，如果是想買預算1000萬的房子，預算最好報在「1000－1500萬」之間，千萬不要對代銷稱「500－1000萬」，他也剖析銷售人員的心態，這時銷售人員可能只會推薦1500萬的物件，這時該做的就是將房價盡量殺到理想價格上下成交，用最實惠的價格拿到最好的物件。

另外，Sway提醒，房仲、代銷等業務為求成交，時常使出各種話術，他表示「黃金地段」及「未來有捷運」都是常見被當作誘餌的話，雖然乍聽之下或許能提升房價，但除了缺工造成工程停滯以外，如果蓋完離家太近，也有可能會被噪音干擾生活；其次是「格局」，Sway說，通常這類話術不外乎就是「格局方正採光明亮」、「二房未來好脫手」、「兩間衛浴超好用」，但恐怕還是藏有不少缺失，像是戶數多、人員出入複雜、空間小、通風不良等。另外一種就是「機能」，Sway說不能只聽到其中一種機能就被牽著走，一定都要多面考量，像是醫院療能、交通、學區、公園第一排等。還有「秘招」，像是名人加持、僱用人假裝排隊買房、快銷售完的假象等都是引人入坑的話術之一。