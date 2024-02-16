退將爆陸漁船拒檢內幕 「這條航道」危險了

陸漁船越界釀2死！金門老將軍「憶當年」脫口說出驚人內幕

【中時新聞網 王柏文】金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。對此，退役少將栗正傑15日就表示，「關鍵在越界，有沒有界？沒有界啦，金門跟廈門那邊哪有什麼界，那個界是雙方長久以來的默契」，栗正傑更提到，「在小金門的旁邊有一個檳榔嶼，這個島就變成雙方默契中的中線，就是檳榔嶼，雙方默契是這樣建立的」，引發討論。

栗正傑15日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「關鍵在越界，有沒有界？沒有界啦，金門跟廈門那邊哪有什麼界，那個界是雙方長久以來的默契，在小金門的旁邊有一個檳榔嶼，檳榔嶼是沒辦法住人的，以前那個年代雙方寸土必爭，可是那個島又沒辦法住人，於是雙方就在比賽插國旗，你去插了我就把你拔掉，久了以後雙方就有默契，就變成一三五他們插，二四六換我們插」。

栗正傑更回憶，「但到後來就變成，每天你的蛙人都要帶國旗來，我們為了體諒你們，就把你們的國旗放在旁邊，我把我的國旗插上去，釋放出善意，都不會丟掉」，栗正傑接著說，「結果突然有一天發生了一件事，因為風浪大，我們蛙人不能游泳過去，他們蛙人過來以後，他以為我們釋放善意，沒有把他的五星旗拔掉，結果他們自己把五星旗拔回去，從此以後這個島，就變成雙方默契中的中線，就是檳榔嶼，雙方默契是這樣建立的」。

栗正傑最後更說，「我們的海巡艇追他們的船，追到這個地方，就不再追過去了；如果是漁船越界捕魚來說，一過這邊，就知道我們海巡艇不會再追過去了」。

退將爆陸艇拒檢內幕！「那條航道」危險了：國防部頭痛

【中時新聞網 陳政嘉】金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，批民進黨長期對陸漁船不友善，稱此為嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。

對此，退役少將栗正傑斷言，越界者絕對不是漁船，應是走私的可能性比較大，但對於我國防部、金防部來說，會給大陸很多藉口把過去建立默契、善意都抹掉，這對國防安全會有影響。

栗正傑昨(15日)在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，他對金門很熟，經常到海面上，知道大陸漁船長甚麼樣子，也會打招呼，這次陸籍漁船拒檢釀死，「絕對不是漁船捕魚」，快艇怎麼捕魚？捕魚一定是停在海面上，但快艇裝了好幾個馬達，「我個人是認為說，走私的可能性比較高」，金門、馬祖…對岸現在還是有走私的人，走私到可以把地雷區踩出一條路。

對於後續影響，栗正傑分析，這對金門百姓應該沒什麼影響，金門廈門之間小三通好的很，但是對於國防部、金防部來講，影響就很大，因為我們跟對岸雙方有默契，不會讓對方太難看，但這件事發生後，可能大陸對我國國防部、國軍就不會釋出善意。

栗正傑舉例，大膽跟二膽島中間那條航道，是最好航行船隻、到廈門港的最好路線，但因為從中間穿過去我方守軍會太敏感，所以過去大陸船隻會釋出善意，從金嶼繞過去，這是兩邊的默契。

但此事發生後陸船可能就直接穿過大膽島二膽島，就看我國防部敢不敢開槍，因為水道也不是我國領土，這對國防安全絕對有影響，這件事會給大陸很多藉口，把過去雙方建立的默契都抹掉。

主持人盧秀芳好奇問，以前都會走私甚麼東西？栗正傑說，甚麼東西都有，他在金門的時候，一套西裝在金門量好尺寸到對岸訂做，只要300塊，還有很多大官的太太會拿最新款的服裝雜誌，私下到小金門找他，找對岸做出來也才500塊。因為大陸製造業發達、手工也精細，只要有尺寸都能做的很好，包括水果、衣服、鞋子，就從地雷區走過來。