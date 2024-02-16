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大減逾1,600人 無薪假寫疫情三級警戒以來新低

勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有337家事業單位正在實施無薪假。圖／本報資料照片
勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有337家事業單位正在實施無薪假。圖／本報資料照片

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勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有337家事業單位正在實施無薪假，實施人數為7,446人，寫下2021年6月中旬時以來的同期新低。

勞動部表示，這次減少的行業主要集中在資訊電子工業，主要是幾家大型電子零組件業者停止實施，甚至有一家500人規模的業者因為訂單回穩，雇主決定停止無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，與1月底時相比，這次家數減少24家，人數減少1,660人；從行業別來看，製造業減少最多，主要在資訊電子工業中，有幾家較大型的電子零組件事業單位停止實施，其中3家規模較大，包括一家500多人，2家近150人的事業單位，皆表示收到訂單、或是訂單回穩，有業者樂觀地認為訂單回流、確定不會再實施，但也有業者保守認為仍要繼續觀察。

在化學工業部分，黃維琛指出，有2家橡膠廠停止實施，影響人數分別為250人與100多人，另有一家印刷廠100多人也因為營運恢復而停止實施無薪假；至於在民生工業部分，有一家與製造業相關的包材廠同樣受惠於景氣回穩，停止實施無薪假、影響約170多人。

展望未來，黃維琛表示，從整體數據來看，現在仍是從高點向下的趨勢，沒有太大的變化，且參考外界的經濟預測，景氣同樣也是往復甦的方向前進，預期到今年年中會更好。

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