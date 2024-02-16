手機巨頭也瘋造車 電動車市大亂鬥

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軟體為王的電動車時代，讓科技巨頭們躍躍欲試，不僅手機品牌跨界造車，汽車廠牌也加速開發手機，打造人車機一體的生態圈。小米集團董事長雷軍發下豪語要「成為全球前五大車廠」，而華為在以Mate 60捲土重來之際，也與各車企聯手打造新電動車款，兩大科技巨頭屢掀車市話題、比亞迪與特斯拉持續較勁，還有眾多新創企業爭相角逐，2024的電動車市預料將迎來更激烈的競爭。

小米、華為新車亮相 瞄準中高端市場

去（2023）年全球電動車銷量達1,422萬台，年增率近4成，其中，中國銷量即占近6成。中國作為全球第一大電動車生產及銷售據點，眾多傳統車企、新創企業都在此激烈爭奪市場大餅，比亞迪去年以全年賣超過300萬輛，擠下特斯拉搶下全球電動車龍頭寶座，還有「蔚小理」、零跑、哪吒等造車新勢力和日系、歐系傳統車企加碼競爭，如今就連「華小魅」等手機品牌也都紛紛加入造車大軍。

小米首款汽車小米SU7已進入小規模量產，預計今年上半年上市，小米董事長雷軍形容其「是一輛媲美保時捷、特斯拉的夢想之車」；而華為去年年度最重磅產品問界M9，號稱「最高端的SUV」，搭載華為十大智慧汽車黑科技；還有魅族也宣布今年將推出訂製車款MEIZU DreamCar MX。

小米汽車 劍指全球前五大車廠

小米自2021年3月公開宣布造車，歷時千日，終於在去年底12月28日召開小米汽車技術發布會，雷軍指出，小米汽車的目標是能生產出媲美保時捷和特斯拉的汽車，要透過15到20年的努力，成為全球前五大車廠，「不管花多少錢，不管付出多大代價，小米汽車一定要在核心領域做到全行業領先水準」。

小米SU7定位C級高性能轎車，共有雅灰、海灣藍和橄欖綠三款配色，雷軍介紹，「只需2.78秒就能完成每小時0到100公里的加速實力，最高時速265公里，還有出色的中後段加速。」

雷軍在2月初時於微博稱，目前小米SU7已在全國展開全面路測，為今年上市做最後準備。

小米大舉揮軍造車，三年多來投入3,400名工程師和超過100億元人民幣自主研發。目前小米擁有多項電動車專利技術，在驅動馬達部分，轉速高達21000rpm的小米超級電機V6、V6s已成功量產，其性能指標超過保時捷Taycan Trubo和特斯拉Model S Plaid。而全球最頂級的馬達「小米超級馬達V8s」，性能達到27,200rpm，也將在2025年投入量產。

而電動車最核心的動力電池，小米與寧德時代合作推出800V電池包，同時研發CTB一體化電池技術，為電動車節約大量空間。

智能駕駛也是小米汽車的關鍵。雷軍表示，小米採用了端到端感知決策大模型，該大模型是小米自主研發，且是全球首次應用於量產車。

小米手機素來以高CP值著稱，對於外界最關心的汽車售價，雷軍曾多番否認低價傳聞，雷軍表示，小米汽車性能和售價300萬元人民幣的汽車匹敵，「確實會有點貴」。而據界面新聞報導，某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格為36.14萬元人民幣，市場據此猜測，小米汽車最終售價可能在25萬至37萬人民幣之間。

華為「問界」車款 拿下新勢力月銷量冠軍

與小米大舉投入研發生產的模式不同，華為多次強調自己「不造車」，只是透過不同合作模式，幫助其他汽車製造商生產更好的汽車。據悉，華為與車企有三種合作模式，第一種為提供零組件；第二為「華為HI（Huawei Inside）」，與車企共同開發智慧汽車；第三種則為鴻蒙智行模式，由華為參與主導新車研發生產並行銷，即為「界」系列車款。

目前華為已有問界（AITO）、智界（Luxeed）兩大系列，前者是華為與賽力斯共同推出的新能源汽車品牌；後者則是華為與奇瑞合作的高端電動車品牌。另外，華為也與北汽新能源、江淮汽車簽署合作協議，預計還將有不同「界」品牌亮相。

在去年小米汽車新車發布會前夕，華為也正式公布問界M9。問界M9定位為豪華D級SUV，搭載華為最新的ADS 2.0先進駕駛輔助系統，全車滿配10個螢幕，且搭載業界首個車規級投影巨幕。

問界M9有純電和增程兩個動力版本，售價區間為46.98萬至56.98萬元，純電版續航最多630公里，增程版最大續航1,402公里，將於2月26日起交付。

21世紀經濟報導指出，今年1月，問界全車系交付新車3萬2,973輛，月增34.76％，首次超過理想汽車，成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。

另外，與華為模式相同的還有知名手機廠魅族，去年3月，吉利董事長李書福收購魅族手機後創辦星紀魅族，星紀魅族集團董事長暨執行長沈子瑜表示，將結合吉利集團的製造能力推出旗下首款汽車MEIZU DreamCar MX，並將在今年度推出。

在此之前，魅族已在吉利旗下的領克08車款應用智慧座艙系統Flyme Auto，預計也將使用在新款的MEIZU DreamCar MX中，該車款更將開放由車主訂製外部塗裝、內飾、車載系統主題等。

搶攻智慧生態鏈 汽車品牌也跨界造手機

在AI、大模型等科技應用不斷迭代更新之際，科技巨頭們軟硬兼施，發揮軟體研發實力，進軍汽車市場，企圖創造「人車機」完美一體的使用體驗，手機、汽車製造商相互跨界蔚為趨勢，在汽車廠造手機的案例中，除了前有吉利汽車收購魅族，蔚來汽車則在去年9月推出自家首款智慧手機NIO Phone。

蔚來執行長李斌表示，做手機不是因為造車不賺錢要靠手機盈利，而是用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，公司要做讓蔚來汽車產品更好用的手機。

中國電子報報導，市場人士分析，針對蔚來製造手機的原因，或許不是為「進攻」新市場，而是為「防守」。李斌指出，蔚來車主超過60％是iPhone用戶，但蘋果iOS系統有封閉的問題，「如果不造手機，相當於自己家的車鑰匙在對方手上」。

財經網報導，吉利董事長李書福也表示，不論是手機企業開始造汽車，還是車企開始造手機，最終都是為了創造更好的用戶體驗，「智慧汽車、智慧手機兩個行業將不再各行其道，而是共同面向使用者的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關係。」

魅族預計在今年推出旗下首款汽車MEIZU DreamCar MX。圖／翻攝魅族官網

蘋果造車夢碎？ Apple Car傳降級延後上市

華為、小米跨界造車紛紛跨入新里程碑，一直盛傳要推出電動車的蘋果卻仍悄無聲息。據聞蘋果早在2014年即在內部啟動泰坦計畫（Project Titan），甚至先後挖角特斯拉、福斯等企業的人才，致力打造一款劃時代的電動車Apple Car，採完全自動駕駛、無方向盤操作，但團隊人員歷經多次解散風波，造車之路坎坷。

據外媒報導，傳蘋果董事會作出決議，擬將Apple Car從Level 5全自動駕駛降級到Level 2+，並且將原訂2026年上市的計畫延後至2028年。據傳蘋果董事會去年曾向庫克施壓，要求他提出泰坦計畫的具體時間表，或是乾脆決定終止該計畫。不過，至今蘋果官方都未正式公開發表該計畫。

但另一方面，華爾街報導也指出，由於蘋果在中國大陸、台灣的供應鏈都在進軍電動車業務，若其決定生產汽車，隨時可以獲得合作夥伴和技術。

除了蘋果，其他科技巨擘雖未直接造車，也都在電動車產業版圖中各自插旗，包括自動駕駛、車載系統、聲控系統等。Google母公司Alphabet旗下擁有自駕車品牌Waymo，開發自動駕駛技術，在自駕領域享有領先地位。Waymo目前已在舊金山推出服務，並已跟加州提出洛杉磯的服務申請。

另外，微軟與亞馬遜也都投入自動駕駛技術研發。亞馬遜2020年以12億美元收購自駕汽車公司Zoox；微軟聯手其他公司於2021年向無人駕駛汽車初創公司Cruise投資20億美元。

此外，亞馬遜也在去年底宣布，將與現代汽車在美國推出網路汽車銷售服務，據華爾街日報報導，新服務營運初期只提供選購現代新車，後續會拓展至二手車和其他品牌，屆時消費者將可以在亞馬遜一站式完成從選車型、貸款到交易全流程。

業界分析人士指出，如果亞馬遜與現代的合作順利，汽車電商銷售或將迎來快速增長，甚至引發傳統汽車銷售模式革命性變革。