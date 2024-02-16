Shell報告：2040年LNG需求將增長50％ 陸成最大需求國

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跨國油氣集團殼牌（Shell）在其最新年度液化天然氣（LNG）展望報告中預測，到2040年，全球LNG需求預計將增長50％以上。中國、南亞及東南亞國家的天然氣需求增強是背後的主要驅動力。

澎湃新聞報導，自2016年豪擲530億美元將英國天然氣集團（BG）納入麾下之後，殼牌一直是全球最大的LNG生產商。

報導指出，殼牌在展望報告中表示，儘管歐洲、日本、澳大利亞等地區的天然氣需求已經達峰，但全球範圍內的天然氣需求仍在持續增長，預計到2040年達到每年6.25億至6.85億噸。這一預測相較於其此前報告中的最高7億噸有所下調。

殼牌能源執行副總裁希爾（Steve Hill）表示，中國大陸可能會主導全球LNG的需求增長。他在報告發布後對行業分析師稱，中國大陸是該公司目前最為看好的市場，原因之一是大量天然氣新基礎設施陸續投入使用。

報告資料顯示，2023年中國大陸再次超越日本，成為全球最大的LNG進口國。另據市場數據公司ICIS和能源分析與顧問機構Rystad Energy的預測，2024年中國大陸LNG進口量將從2023年的7000萬噸反彈至8000萬噸，超過2021年創紀錄的7879萬噸。但需求增長也將取決於LNG價格、煤炭和可再生能源的使用，以及大陸國內生產和進口管道氣的可獲得性。

報導表示，2023年，全球天然氣市場從俄烏衝突的破壞性影響中逐漸恢復，價格逐漸趨於平穩。繼2022年俄羅斯對歐洲管道氣出口大幅下滑後，LNG在歐洲能源安全中發揮著至關重要的作用。殼牌認為，歐洲迄今已簽署的LNG長協合約仍無法填補未來10年剩餘時間的供需缺口。天然氣市場依然相當脆弱，歐洲將繼續與亞洲「爭氣」。

報導也稱，全球天然氣市場格局已然發生巨變。歐洲的LNG進口需求飆升令美國在2023年摘下全球最大LNG出口國桂冠，將昔日勢均力敵的競爭對手澳洲和卡達甩在身後。

但市場變數初露端倪。美國總統拜登近日表示，鑒於氣候變化威脅，美國決定暫停發放新的LNG出口許可。希爾表示，該項禁令若長期存在，將對快速增長的全球天然氣市場產生相當大的影響。