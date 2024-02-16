高收藏價值親民價 「台北別墅」重磅登場

透天別墅在大台北地區中是相當特殊的一種產品，有天有地、空間寬敞的生活型態，加上土地持分大的特性，在市場上自有一票擁護者，不過隨著城市發展，土地取得益發困難，市場要出現新別墅案的機會也愈來愈稀有，因此每當有新別墅案面市，總會引起市場熱烈討論。

北市生活圈的別墅產品稀有，最著名的別墅圈莫過於陽明山為首的別墅生活圈，每戶總價動輒上億，想要一圓別墅夢代價不斐。近期新富開發在國華高爾夫球場對面推出的新別墅案「台北別墅」，主打「距離台北市最近的別墅」，到北投捷運站僅約9分鐘車程，且入手總價更輕鬆，離塵不離城的地段特色不但讓住戶享有清幽寧靜的生活品質，也能擁便利的生活機能，因此推出後吸引不少喜歡透天別墅產品的客層。

「台北別墅」規劃58-87坪的獨棟雙併產品，由於全區採低密度開發，因此建築物與建築物之間有可以呼吸的棟距，每一戶都有至少三面採光、三面有腹地空間的優勢。考量到住戶生活的便利性，建商另外打造600坪VIP獨立公設會館，規劃有管理收發、垃圾儲藏室、迎賓大廳、健身房、KTV室、空中戶外BBQ Bar等多達20多項公共設施，讓住透天別墅也能有住大樓的方便性。

除此之外，雙北市的透天別墅多座落於坡度較陡的山坡上，不過「台北別墅」的基地地勢平坦，全區電線電纜地下化，整體街廓就像自辦重劃區。建設公司善用過去打造「香山大院」、「森villa」、「竹科莊園」近200戶別墅產品的經驗，展現出規劃的細膩度，不但規劃社區接駁車往返北投站，更在捷運站旁租賃接駁車等候室，未來住戶上下車不用忍受風吹雨打，讓每一位台北別墅的住戶享受最尊榮的寵待。

銷售現場表示，「台北別墅」有不少購屋客是來自於鄰近的北投、士林兩區，由於這兩個行政區屬於早期開發區，鮮有別墅產品，此次難得有成為別墅主人的機會，因此搶先入手，有部分已購客則是作為未來退休度假的第二屋使用，也有買家看好產品稀有性及未來的增值空間，因此決定以收藏的角度置產，此外，「台北別墅」總價親民，相當於台北市買2房的價格帶，對注重居住尺度的購屋客來說具有強大吸引力，也難怪建案公開以來吸引大批高資產客青睞。