自行車產業見春燕？法人這樣看美利達、巨大股價

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自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)1月營收雖仍比去年同期衰退，但已較上月增長，法人認為，兩公司營收符合預期，且高階車款的庫存去化進度已明顯轉佳，可望帶動業績回溫，因此維持美利達、巨大的投資建議為「買進」。美利達今(16)日早盤股價開高走高，盤中漲幅逾9%，巨大也以平高盤開出，盤中漲幅逾7%，呈現補漲走勢。

美利達1月營收15.73億元，年減31.12%、月增2.99%；巨大1月營收47.95 億元，年減17.73%、月增15.01%。

群益投顧表示，兩公司元月營收符合預期，雖然中低階車款的庫存去化預期今年仍將持續進行，但高階車款的庫存去化進度已明顯轉佳，預期今年下半年高價車種的出貨將有較明顯的成長。

此外，運動休閒用途的自行車需求仍顯穩定，表現優於通勤產品，支持中國自行車市場今年出貨持穩；電動自行車趨勢維持成長，電動車的銷售可望落底回升。電動及高階自行車的庫存調整可望結束，將帶動台灣廠商的營收獲利回溫。

另外，桂盟(5306)1月營收4.64億元，年成長19.34%、月增45.82%，由於農曆 年前客戶集中拉貨及高階產品出貨增加，帶動桂盟1月營收優於預期。今日股價也開高走高，盤中大漲逾8%。

群益投顧指出，桂盟庫存已下降到9.94億元，為2019年的水準，正式宣告自行車產業在上游的零組件端庫存調整已經完成，桂盟自行車零件的出貨可望自 今年第二季開始回溫，並在今年下半年有顯著的成長，獲利預期在去年落底，2024~2025年逐年成長。