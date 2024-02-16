還有4字頭！台北最夯路段公開　「這條」房價、租金超親民

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台北最熱門及最親民路段出爐！北市政府地政局根據實價登錄，整理出2023年不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，而最便宜的路段在北投區的中和街與溫泉路，單坪約49萬；其次是萬華區的萬大路，單坪約54萬。對此，地政局分析，這些路段因離市中心較遠，不過仍有生活機能，所以受購屋者青睞。

台北市地政局表示，針對2023年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序，除了列出各路段交易量及單價，同時也呈現與2022年相較的變動幅度。

新成屋熱門交易路段單價前10名有5條路段位於大安區，前3名依序為復興南路二段（163萬元／坪）、敦化南路一段（162萬元／坪）及信義路二段（151萬元／坪）；單價相對較低的前3名路段，依序為文山區指南路三段（65萬元／坪）、內湖區康樂街（68萬元／坪）、萬華區環河南路二段（72萬元／坪）。

中古屋熱門交易路段單價前10名有8條路段位於信義區，前3名依序為仁愛路四段（109萬元／坪）、忠孝東路五段（104萬元／坪）及復興南路一段（103萬元／坪）；單價相對較低的前3名路段，依序為北投區中和街（49萬元／坪）、北投區溫泉路（49萬元／坪）及萬華區萬大路（54萬元／坪）。

出租屋熱門交易路段月租金前10名有7條路段皆位於中山區，依序為民生東路一段（2,223元／坪）、忠孝東路四段（2,180元／坪）及農安街（2,164元／坪）；而月租金相對較低的前3名熱門路段，分別為北投區中和街（959元／坪）、萬華區萬大路（1,083元／坪）及內湖區民權東路六段（1,171元／坪）；其中，中和街已連續4年登租金最親民的熱門路段。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，高房價下若還有特定地帶有較多的買賣量體，價格為最大因素，蛋白行政區的路段常榜上有名便其來有自；其次是因為區域特性交易量大，像是小宅多的中山區，兼之住宅機能成熟均質，長期為移轉棟數榜首，就可能讓部分地段顯得熱門；再則交屋潮也會影響，所以有些高價路段可見新成屋的筆數。

至於在租屋方面，陳炳辰說，理由與購屋熱度相仿，尤其是中山區的市中心、捷運等小宅優勢，當中像林森商圈還有許多平價租件，皆能拉抬區域表現。而北投區的中和街雖鄰近捷運新北投站，有山區地勢、老舊住宅多形成蛋白地段，與知名的低價路段稻香路所屬同一區塊，租金行情在單價1000至1500元，又是價格所致恆溫表現。