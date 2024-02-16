中國助攻 應材營收財測佳 盤後股價狂飆12％

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於AI先進晶片需求強勁以及個人電腦（PC）市場復甦，半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）上季業績和本季展望均優於市場預期，周四盤後股價飆漲12%，報210.20美元。

在稍早前的一般交易時段，應材收漲0.79%，報187.66美元。

雲端運算服務供應商的支出強勁以及AI PC興起，推動對先進晶片的需求，進而帶動對晶片製造設備的需求。

執行長Gary Dickerson在與分析師舉行的電話會議上表示，雲端公司的資本投資正在重新加速，所有設備類型的晶圓廠利用率都在提升，而記憶體庫存水準正持續回歸正常化。

應材公布第一財季（截至1月28日）營收年減0.4%，為67.1億美元，超出分析師預期的64.8億美元。中國市場的營收倍增至30億美元，佔總營收約45%，遠高於去年同期的17%。

經調整後每股盈餘年增5%，為2.13美元，優於分析師預期的1.91美元。毛利率從前一年同期的46.7%上揚至47.8%。

應材預估第二季營收為65億美元加減4億美元，分析師預測均值為59.2億美元。該公司預估調整後每股盈餘介於1.79～2.15美元，分析師預測均值為1.79美元。

執行長Dickerson表示，政府的補貼措施帶動晶片廠對新產能的投資。

分析師認為，強化國內晶片供應鏈的計畫使應材和科林研發（Lam Research）等半導體設備廠受益。

由於美中關係緊張升高，各國政府開始要求晶片廠在國內生產半導體，以減少對中國和台灣的依賴。

去年底有消息指出，應材在沒有取得出口許可的情況下，經由韓國向中國最大晶片製造商中芯國際輸送設備，並因此遭到美國司法部發動刑事調查。