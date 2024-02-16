年後瘦不了、胃酸暴衝 醫警告小心睡眠呼吸中止症作祟

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新春佳節美食盛宴，凸顯肥胖問題。衛福部統計顯示，我國成年人體重控制失衡，30歲以上超過80%民眾體脂過高，過年後平均再增重2公斤，肥胖問題勢不可擋。部分民眾甚至發生胃酸逆流現象。

每年新診治超過800名睡眠呼吸中止症病患的嘉義長庚醫院耳鼻喉部口腔咽喉科主任蔡明劭醫師強調，肥胖與睡眠呼吸中止症之間存在著密切的關聯。

睡眠呼吸中止症是一種常見的睡眠障礙，患者在睡眠中會經歷呼吸暫停導致身體缺氧。蔡醫師指出，肥胖者因脂肪積聚於頸部、舌頭，導致呼吸道肌肉容易狹窄，塌陷、阻塞，引起睡眠呼吸中止症。這種狀態不僅會導致嚴重打鼾、亦會引起頭痛、疲倦、白天精神不濟等症狀，長期下來易導致肥胖，危害患者整體健康。

蔡醫師特別提醒「內臟脂肪」過高的嚴重性。內臟脂肪又稱為內脂肪，是指主要圍繞腹部器官的脂肪。它不同於在皮膚下方的皮下脂肪，內臟脂肪不僅是肥胖指標之一，更與第二型糖尿病、高血壓、心血管疾病等多種代謝病有高度關聯性。

此外，不良睡眠質會干擾內分泌正常運作，尤其是減少瘦素的產生，使人增加對甜食、高熱量垃圾食物的渴望，進一步導致熱量過度攝取產生肥胖。另由於睡眠呼吸中止症患者在夜間難以獲得充分休息，白天又因精神不好導致活動量與基礎代謝率下降，形成了一個熱量高攝取低消耗的惡性循環：睡不好導致肥胖，肥胖又進一步惡化睡眠品質。

胃酸暴衝可能與腹部脂肪有關

胃酸逆流分有「咽喉胃酸逆流」與「胃食道逆流」。前者是胃酸跑到咽喉，患者容易咳嗽、感到喉嚨有異物感、呼吸不順的怪怪感覺；後者則是讓人感到灼心難受。

蔡醫師巧妙比喻，「肥胖、咽喉胃酸逆流、睡眠呼吸中止症」猶如三角戀愛關係，有患者身材肥胖，時常覺得胸口灼熱，喉頭異物感，經診斷有睡眠呼吸中止症，在治療睡眠呼吸中止症後減肥成功，胃食道逆流可能不藥而癒!

肥胖者的內臟脂肪會增加腹內壓力並擠壓胸腔呼吸的空間，加之睡夢中因呼吸道阻塞，在用力吸氣時會形成呼吸道負壓，此時就有如抽水馬達將胃酸吸入咽喉，造成咳嗽、異物感，咳嗆的狀況。 臨床上睡眠呼吸中止症病人約有45%併有咽喉胃酸逆流，若疑似胃食道逆流治療成效不佳，也許就是咽喉胃食道逆流作祟。

針對肥胖者需求，醫師提供減重3大對策

蔡明劭醫師表示除部分需以手術治療的睡眠呼吸中止症患者外，使用正壓呼吸是治療睡眠呼吸中止症最立即有效的方法，若再搭配減重效果更佳。一般而言，睡眠呼吸中止症患者減去5-10%的體重後，通常可明顯感到健康改善。國際權威期刊JAMA更指出，若減去10%體重，可下降26%的呼吸中止症指數。

蔡醫師強調「減重7分靠飲食、3分靠運動」。多數呼吸中止症患者有肥胖問題，過度激烈的運動反而容易造成身體傷害，因此對於肥胖者提出減重3大對策：

1. 採用哈佛健康餐盤飲食法：1/2蔬果、1/4豆魚蛋肉、1/4全榖雜糧，攝取體重*30cc的水或無糖飲料。

2. 烹調方式避免高油、高糖、高鹽。

3. 將運動融入日常生活，如選擇爬樓梯、每天至少走6000步。

蔡明邵醫師另分享了一則診療經歷，一名約50歲男性患的打鼾問題隨著增加的10公斤體重日益惡化，使其困擾不已的妻子主動求診。經過三個月的飲食調整，該患者成功減重6公斤，不僅顯著改善.睡眠呼吸中止症的症狀，更令人矚目的是整個人變得精力充沛、容光煥發，展現健康轉變的驚人效果。

年後睡眠檢測人數增加

科林睡得美睡眠技師洪曉菁表示，年後許多人因被親友觀察到有打呼、坐在電視機前打瞌睡的狀況前來進行睡眠檢測、就醫診斷出睡眠呼吸中止症，且多數患者都有肥胖問題，也在此呼籲民眾平日維持良好飲食習慣、維持適當體重。

當體重控制無效時，須當心是睡眠呼吸中止症干擾，建議透過不用到睡眠中心排病床的居家睡眠檢測了解是否有病症。若是能在減重同時也治療睡眠呼吸中止症，更能讓睡眠品質提升、加速新陳代謝，有助體重管理。