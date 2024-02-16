網路賣藥猖獗！各地衛生局嚴陣以待 最高恐罰200萬

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近年來網路發達，變成民眾購物首選管道，不過近期網路賣藥管道猖獗，除了買賣藥品外，還有代購日本止痛藥等藥品。高雄市衛生局表示，西藥及中藥材都不是一般商品，請勿於網路刊登販售；若擅自於網路平台販售藥品，將依違反藥事法第27 條第1項規定，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰；倘涉及販賣輸入偽禁藥，則移送司法機關偵辦，恐處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

衛生局表示，近來網路販售管道便利性提升，民眾消費偏好用網路下單並宅配到家，有些民眾使用網路平台出售酸痛貼布、高劑量維生素、泰國青草膏、日本感冒藥、生理期止痛藥、紋眉麻醉藥膏、上標油、壯陽產品、人參粉末、桃膠顆粒、黃耆切片等西藥及中藥材，宣稱可治療、減輕或預防人類疾病等療效文字以招徠顧客，孰不知這種網路販售藥品的行為，已經違反藥事法相關規定。

衛生局說，網路上不是什麼都可以賣，高雄市衛生局提醒西藥及中藥材都不是一般商品，請勿於網路刊登販售；若擅自於網路平台販售藥品，將依違反藥事法第27 條第1項規定，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰；倘涉及販賣輸入偽禁藥，則移送司法機關偵辦，恐處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。各地衛生局都在密切監控網路違法販賣藥品的行為，請民眾勿以身試法。

衛生局再次呼籲，不要在網路買賣藥品，有疾病問題應尋求專業醫師診療，有藥品問題應洽藥師諮詢，並向合格藥局或藥商購買合法藥品，堅持「五不」原則（不信、不聽、不買、不吃、不推薦），避免購買來路不明的藥品，以維護自己及家人的健康安全。