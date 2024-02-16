「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」美食快閃 超夯打卡點台中「PARK2草悟廣場」

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春節連假，PARK 2草悟廣場也迎來了一場特別的美食盛會！來自高雄神秘全柴燒德州煙燻Celebrate BBQ整個二月都會用濃濃柴火煙燻風味再次席捲台中街頭。

Celebrate BBQ是一家源自高雄的煙燻專門店，以其秘製的德州風味煙燻肉聞名。不同於一般的煙燻方式，Celebrate BBQ堅持使用全柴火煙燻，並且每份肉品都需經過至少18小時的慢燻處理，以確保肉質的軟嫩及煙燻香氣的純正。這種對傳統德州煙燻工藝的堅持，在台灣也能享受到德州100%的好滋味，使得他們的煙燻肉品在台灣擁有了無數忠實粉絲。

草悟廣場快閃店。圖／Celebrate BBQ提供

今年二月，Celebrate BBQ接受了PARK2草悟廣場的邀請，將這一獨特的美食體驗帶到了台中。與去年的短期露營車期間限定店不同，這次他們帶來了全新快閃櫃位，甚至將重達500磅的德州煙燻爐運來台中，讓這座城市的居民和遊客能夠近距離感受到德州煙燻的魅力。

Celebrate BBQ除了帶來原本熱銷的人氣「牛胸腹青醬漢堡」外，更推出了多款煙燻系列商品，這次還攜手知名的「Ivorish生吐司」，製作獨家圓形生吐司及香濃奶油風味布里歐推出「手撕豬蜂蜜生吐司堡」、「嫩雞奶油布里歐」也帶來極限量隱藏版兩款「霸王牛肋排BBQ漢堡——安格斯帶骨牛肋排」、「雞肉起司醬玉米脆片」每日僅有二十份，售完為止。

重達500磅的德州煙燻爐。圖／Celebrate BBQ提供

為了完美配合這些煙燻佳肴，Celebrate BBQ也邀請了好朋友「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒。在春節期間，顧客不僅可以享受到美味的德州煙燻，還能夠品嘗到精釀啤酒的獨特風味，無論是肉食愛好者，還是尋求新奇美食體驗的食客，都能在德州風味的煙燻香氣中，大口吃肉、大口喝酒，享受這個冬日裡最熱情的美食盛宴。

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