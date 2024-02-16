連兩月增持 陸2023年12月美債重返8000億美元大關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國財政部公布2023年12月國際資本流動報告（TIC）。報告顯示，2023年12月大陸持有8163億美元美債，較2023年11月增加343億美元，不只繼續穩坐第二大海外持有美國國債的國家，也是持倉連續兩個月增加，持倉繼續脫離十四年低谷。

「華爾街見聞」報導，報告顯示，在美國聯準會暗示今年鴿派大轉向、市場對今年降息預期進一步高漲的去年12月，美國兩大海外債主中國和日本的持倉繼續增值。

數據指出，到2023年12月，中國大陸的美債持倉在美國以外國家地區中仍穩居次席。12月中國持有8163億美元美債，較11月增加343億美元，在連續7個月美債持倉減少後，連續2個月增長，總持倉繼續脫離連續5個月所創的2009年5月以來的14年低谷。

從2022年4月起，中國大陸的美債持倉一直低於1兆美元。2023年一年，中國的美債持倉淨減少508億美元。全年中國只有3月、11月和12月3個月增加，減持的9個月中，只有4月、10月的減少規模不足100億美元，其他月分均減少超過100億美元。

至於2023年12月，日本持有美國國債1兆1382億美元，總持倉創2022年8月以來新高，較11月增加107億美元。至此，日本連續3個月、最近7個月內第六個月美債持倉增加。

自2019年6月持倉超越中國以來，日本一直是美國國債最大的海外持有國。2023年全年，日本只有2月、5月、9月3個月持倉下降，因5月減持304億美元創7個月最大月度減持規模，到12月，日本全年持倉淨增加631億美元。

此外，大陸國家外匯局之前公布，2023年12月末，中國的外匯儲備為3兆238億美元，較11月末增長662億美元，增幅2.1％，規模在連降3個月後連升兩個月。外匯局重申，外儲規模上升受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用的影響，指出12月美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。

而此前有分析人士認為，中國大陸減持美債部分源於支持人民幣匯率。有業內人士認為，美債收益率下降能否吸引中國等海外央行重新增持美債，很大程度取決於各國自身的外儲資產多元化配置的需要。隨著各國央行加快外儲多元化配置，越來越多國家的央行考慮配置黃金替代美債。