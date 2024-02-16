被問晶圓一哥要下車還是加碼？網紅「九妹」這樣說

被問「台積電再加碼還是下車」？ Joeman照實全說揭收入狀況

【中時新聞網 蘇士亨】台股昨(15日)再度寫下歷史紀錄，收在1萬8644點，創台股收盤最高紀錄，台積電股價最高漲至709元，讓投資人紛紛解套，YouTuber Joeman被問到是否會加碼或就此下車?他照實全說了。

Joeman在Instagram限時動態開放提問，只見有網友問及﹕「台積電會再加碼還是下車」，他表示目前一股台積電都沒賣，明天（16日）如果盤整可能會再買一點」，強調言論僅供參考，並非是投資建議，倘若要買賣股票請自行決定，對於被網友問及虛擬貨幣的部分，他說加密貨幣也是完全沒賣，希望今年可以順利解套，畢竟對此還是很有信仰。

Joeman先前吸食大麻被捕，事後公開認錯並道歉，不過YouTube頻道未引發退訂潮，仍有不少人擔憂收入是否銳減?他解釋2月一向是自媒體淡季，不過這個月靠著台積電還算撐得過去，他也表示自己過年期間有好好休息，已有2週是睡到自然醒，對於被問及頻道是否有想停更?他表示短時間內不會停更，畢竟自己很喜歡拍片，接著語出驚人表示﹕「2024一定會有更多YTR停更」。

Joeman昨開箱在東京買下的3層樓全新透天厝，他透露請專業設計師將房子打造成「北歐日式風」，各種家俱都是最頂級，不過最驚豔莫過於頂樓就能清楚看到知名地標晴空塔，接著透露當初花日幣6500萬元(新台幣1500萬)，不僅位在交通便利的市區，只要走路4分鐘就有地鐵，目前除了自己與親友居住，也有委託專業的民宿業者管理。

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