反指標還是神操作？外資持有營建股比例低檔盤旋

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台股大盤站上萬八，牛氣沖天，營建類股指數亦飆上高峰。唯馨傳不動產智庫彙整官方數據顯示，截至 2023 年底，僑外資及陸資持有建材營造股的比例雖來到 14.6％、創近三年新高，但觀察外資近十年持有營建股的比例卻不高，且今年前二個月持股比例略微下滑。

馨傳不動產智庫執行長何世昌今（16）日表示，這一波營建類股指數攀上高峰主要是受到內資推動，外資參與成份不多，且截至今年 2 月 15 日止，外資持有營建股比例減至 14.5％，意味著多數籌碼都被內資買下，未來營建股指數能否再創新猷，可能要看內資臉色。

馨傳不動產智庫彙整臺灣證券交易所資料指出，外資持有營建類股比例自 2021 年跌破15％，2021、2022 年都在 14.4％左右，2023 年才回升至 14.6％，已連續三年皆維持在15％以下。

然而，外資持有營建股比例下降並不代表看壞營建股，主因是近十年以來，外資賣超台股逾兆元，各大類股多遭到減持，例如半導體類股持股比例一度高達 5 成以上，現在已跌至約 44.67％。唯外資持有營建類股比例不多，減持的比例也相對較少。

觀察營建類股走勢，自 2023 年 10 月 328～329 點的相對谷底，至今年 2 月 15 日漲至430 點，不到半年大漲約 3 成，漲幅領先於大盤。

何世昌指出，營建股漲幅優於大盤的原因可能與預售屋交屋潮來臨，投資人預期建案交屋入帳將使建商獲利大增而提早卡位。其次，不少營建股長年來配發高股息，股息殖利率達 5％以上，再加上近年國內興起「存股」熱潮，高配股的營建類股成為投資人簇擁標的之一，促使股價大幅走揚。

外資對營建股持股比例偏低，可能是同樣產業在其他國家能找到替代品，投資台灣營建股的必要性不高，反觀台灣技術獨占、或者領先的產業較易獲得外資青睞。

何世昌指出，外資近十餘年來在營建類股的布局操作，大概可用「空頭逢低承接，多頭減持停利」來形容。在 2014 年至 2017 年底、即前一波房市空頭期間，外資持有營建股比例升至 16.64％～17.13％，但 2018 年房市至今房市轉為多頭，持股比例卻一路走滑、並且跌破 15％。換言之，若外資操作策略不變，仍喜歡在房市空頭時進場抄底買營建類股，則持股比例升高不見得是好