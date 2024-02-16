電動車、ESG都不香了！存股族最愛10檔ETF清單曝

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【旺得富理財網 旺得富社群中心】每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，據2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新1周微增1萬0,321人，連2周增加，總受益人從去年底的607萬0,628人來到640萬9,060人。

進一步觀察，上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加，其中以00919（群益台灣精選高息）周增5694人蟬聯冠軍最具人氣，其他包括00929（復華台灣科技優息）、00878（國泰永續高股息）都增加千人以上；反之00881（國泰台灣5G+）減少1383人最多，0050（元大台灣50）減少1051人居次，00900（富邦特選高股息30）、00896（中信綠能及電動車）、00888（永豐台灣ESG）受益人均微幅減少。

整體來看，高息ETF的00919、00929、00878持續吸睛，而00919類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此最受投資人青睞。市場法人表示，農曆年長假後，大家口袋應該較充裕，年後加碼行情可期，穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。

不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎？現在才進場的投資人有什麼值得期待？」發文表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力。

如果1個月買進1張，1年可以買進12張，以00919這次發放0.55元股利計算，每年領到的股利為0.55x4x12=26.4元，以22元股價計算可以買回26.4/22=1.2張，持股可以從12張增加為13.2張，等於年增10%。只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，年終到手別亂花，應該做好理財規劃，小錢也能滾出大效益。

以台股來說，台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇，考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下，預估整體景氣將重啟成長，台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。