《美股》消息面：鮑爾3月出席國會聽證會；外資持有美國公債創新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會主席鮑爾將於3月6日、7日出席國會聽證會，就經濟現況和貨幣政策發表看法。參議院銀行委員會發言人宣布鮑爾將於3月7日出席聽證會。按照慣例，鮑爾每隔半年需出席參眾院兩個委員會的聽證會，而眾院財經事務委員會通常會比參院銀行委員會提前一天舉行聽證會。

●美國財政部公布，2023年12月外資持有之美國公債月增3.23%、年增10.5%，為8.06兆美元，為連續第2個月攀升，並再創歷史新高。中國連續第2個月增持美國公債，截至12月達8163億美元，為持有美債第二多的國家，僅次於日本。日本仍是美國以外最大的美債持有者，截至12月持有之美債增至1.138兆美元，創下2022年8月以來新高。英國持有美國公債總額增至7537億美元，創下歷史新高，並排名第三。

●美國勞工部公布，上周（截至2月10日）首次請領失業給付人數周減8000人，為21.2萬人，少於市場預期的22萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.85萬人，周增5750人。截至2月3日當周，美國續領失業金人數周增3萬人，為189.5萬人，高於市場預期的188萬人。

●1月美國零售額月減0.8%，創下去年3月以來最大跌幅，亦遠遜於市場預估的月減0.3%，主要受到汽車經銷商和加油站銷售下滑影響。

●房地美公布，30年期固息抵押貸款平均利率為6.77%，高於上周的6.64%，創下兩個月新高。

●美國1月零售銷售數據意外疲弱，使聯準會在未來幾個月開始降息的預期再度升溫，美元與美國債息同步走跌，為金價和油價帶來提振，周四美元指數一度下跌0.52%，報104.182。紐約4月期金收漲10.6美元或0.53%，報每盎司2014.9美元。現貨金收復2000美元大關，終場上漲0.61%，報每盎司2004.42美元。紐約期油收漲1.39美元或1.81%，報每桶78.03美元。倫敦布蘭特期油收漲1.26美元或1.54%，報每桶82.86美元。